同志大遊行27日登場 交管看這裡

10月27日同志遊行交管。(謝明俊翻攝)

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10月27日同志遊行交管。(謝明俊翻攝)

有同志團體申請１０月２７日零時至２２時止，在凱達格蘭大道等地點舉辦「保障同志權益」集會遊行活動，北市警局特別規畫交通疏導、管制區域，相關內容如下：

(一) 活動時間：107年10月27日0時起至22時止。

(二) 集會地點：

1. 凱達格蘭大道【公園路（不含）至中山南路（不含）】北側單向道路及人行道。

2. 仁愛路一段【中山南路（不含）至杭州南路（不含）】南側慢車道及人行道。

3. 信義路一段【中山南路（不含）至杭州南路一段（不含）】北側慢車道及人行道。

4. 中山南路【徐州路（不含）至仁愛路一段（不含）】西側慢車道及人行道。

5. 中山南路【凱達格蘭大道（不含）至愛國西路（不含）】西側慢車道及人行道。

6. 公園路【凱達格蘭大道（不含）至貴陽街一段（不含）】東側慢車道及人行道。

(三) 遊行路線：

1. 東路線：中山南路、凱達格蘭大道口集會後出發→信義路1段→左轉杭州南路→右轉忠孝東路1段→右轉金山南路1段→右轉仁愛路1段→中山南路、凱達格蘭大道口集會後解散。

2. 西路線：中山南路、凱達格蘭大道口集會後出發→左轉中山南路→左轉青島西路→左轉公園路→右轉襄陽路→左轉重慶南路1段→右轉衡陽路→右轉中華路1段→右轉忠孝西路→右轉公園路→左轉青島西路→右轉中山南路→中山南路、凱達格蘭大道口集會後解散。

3. 南路線：中山南路、凱達格蘭大道口集會後出發→右轉中山南路→左轉愛國東路→左轉杭州南路2段→右轉信義路1段→右轉金山南路2段→右轉和平東路1段→右轉羅斯福路2、1段→右轉中山南路→中山南路、凱達格蘭大道口集會後解散。

北市警局指出，為維護活動現場交通秩序與安全，規劃相關交通管制範圍及路段，並視現場狀況提前或延後，及彈性擴大管制範圍。

北市警局提醒市民，請提前避開集會遊行路段，改道行駛，南北向車流改道環河南路、建國南路及新生南路；東西向車流改道南京東路、市民大道及和平西路。相關路況將隨時提供臺北廣播電臺及警察廣播電臺插播報導，請駕駛人留意收聽，並依現場執勤員警或義交指揮行駛，共同維護交通順暢與安全。

(中時 )

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