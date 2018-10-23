抗議暴漲地價稅 數十名地主前往新竹縣政府抗議

2018年10月23日 18:06 中時 莊旻靜

一群地主為了抗議暴漲地價稅，23日下午前往新竹縣政府抗議。（莊旻靜攝）

國民黨籍新竹縣長候選人楊文科（左二）陪同抗議民眾前往縣府。（莊旻靜攝）

新竹縣長邱鏡淳（左二）聽取民眾心聲。（莊旻靜攝）

新竹縣政府近年調漲公告地價，有民眾近日收到11月即將開徵的地價稅單，發現相較去年漲了數倍，23日下午約60名地主在前縣長范振宗、議員鄭美琴及楊敬賜等人陪同下，前往新竹縣政府抗議，反對調漲地價稅，大喊「縣長出來面對」，國民黨新竹縣長候選人楊文科也陪同民眾前往。

楊文科表示，他已知道民眾的心聲，尤其在最不景氣的時候，「我們一樣反對暴漲」，將等縣長邱鏡淳做出決議，再公開發表他的看法。楊文科也說，他是陪同民眾前往。

由於抗議的民眾群情激憤，由范振宗、鄭美琴、楊敬賜等人代表進入縣府會談，反映民眾心聲。十興里長毛振福表示，他的土地當年被徵收，「也很無奈」，如今他的稅要從去年2萬多漲到今年8萬多，批評地價評議委員會的成員「不知民間疾苦」，要求邱鏡淳體察民情。

楊敬賜、鄭美琴等人也表示，將在議會提案、爭取連署，反對調漲地價等事宜，范振宗也直接要求邱鏡淳不要調漲，甚至勸他已無連任壓力，「不必當惡人」。邱鏡淳則回應，他有聽到地主及民意代表的心聲，也是因景氣不好，中央才要擴大內需，提出前瞻基礎建設計畫，他會從善如流，斟酌各方意見，以民意優先處理。

(中時 )