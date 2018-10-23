賴清德上任1年道歉8次 網友虧：下台比較實在

賴揆上任1年道歉8次（姚志平攝）

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中時電子報

普悠瑪出軌翻車造成百人傷亡慘劇，行政院長賴清德代表行政院向國人道歉，並承諾徹底調查，統計賴清德在行政院長任內至今1年道歉8次，在台南市長7年任內道歉12次。但網友說，「口頭道歉不用本錢，下台才是實在的道歉」。

《蘋果日報》指出，賴清德擔任行政院長第一次向全國人民道歉，就是「功德說事件」，2017年11月因為勸說薪水僅3萬元的照服員，要把工作當作做功德，挨酸功德院長，行政院的公車站牌被KUSO改為功德院。

之後的道歉，密集發生在今年8月以後，包括：釀成9死39傷的新莊衛福部立台北醫院護理之家大火；823中南部雨災後的失言：「讓批評的人當上帝，看把這種雨量的暴雨下在台灣哪個地方不會淹水？」。

今年9月的促轉會東廠事件，闖禍的當事人張天欽沒道歉，倒是賴清德很乾脆地幫道歉；接著立法院開議，賴清德在立法院進行治水專案報告時，公開向國人道歉。

今年10月，羽球國手戴資穎在臉書發文，直言國內體育環境有待加強，竟被行政院列入假新聞，行政院要說明竟還提出錯誤數據，賴清德為此道歉。由於立法院開議，藍委針對東廠張天欽爭議，要求賴揆道歉，賴清德為張天欽爭議再道歉一次。最新的道歉，就是為造成百人傷亡的普悠瑪翻車事故而道歉。

對於勇於認錯道歉的賴清德，網友並不領情，直言「口頭謙卑，令人噁心」、「老是為出事而道歉的院長，唉…」、「口頭道歉不用本錢，下台才是實在的道歉」。

(中時電子報)

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