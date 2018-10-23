法國下一代艦載戰機外型將公布 無垂尾匿蹤設計

2018年10月23日 18:02 中時電子報 江飛宇

018歐洲海軍科技展(Euronaval2018)在10月23日開展，法國達梭公司(Dassault)推出他們設計的下一代艦用戰機模型，雖然還處於未公布的「粽子機」狀態，但是從外型上已能窺知將是無垂尾、無水平尾的匿蹤設計。

一位名叫Xavier V的推特上透露了尚未公布的達梭公司艦載戰機模型，被厚布給包裹著，應該是等待活動正式開幕時揭開，但是外型上已確定採用雙發動機、無垂尾、無水平尾的類三角翼設計，很接近法德合作研製「未來戰機系統」(Future Combat Air System,FCAS)的其中一種方案。

法國與德國在2016年曾經公布FCAS想像圖，外型與美國F-22、俄國Su-57有些類似，都有一對V型垂尾，只是FCAS的機翼採取雙三角翼，不帶水平尾翼設計。到了今年5月，似乎把這對垂尾給拆除，使戰機的匿蹤性更好。

今年公布的第2種法德合製未來戰機，採用無垂尾設計。(圖/strategicfront)

前年公布的FCAS戰機概念，與美國F-22、俄國Su-57很類似。(圖/Die Welt)

幾天之後就能確知「粽子機」的全貌，且讓我們拭目以待。

(中時電子報)