法國下一代艦載戰機外型將公布 無垂尾匿蹤設計

被布包著的法國下一代艦載戰機模型，雖不知細節，但顯然是無垂尾設計。(圖/twitter)

友善列印
中時電子報

018歐洲海軍科技展(Euronaval2018)在10月23日開展，法國達梭公司(Dassault)推出他們設計的下一代艦用戰機模型，雖然還處於未公布的「粽子機」狀態，但是從外型上已能窺知將是無垂尾、無水平尾的匿蹤設計。

一位名叫Xavier V的推特上透露了尚未公布的達梭公司艦載戰機模型，被厚布給包裹著，應該是等待活動正式開幕時揭開，但是外型上已確定採用雙發動機、無垂尾、無水平尾的類三角翼設計，很接近法德合作研製「未來戰機系統」(Future Combat Air System,FCAS)的其中一種方案。

法國與德國在2016年曾經公布FCAS想像圖，外型與美國F-22、俄國Su-57有些類似，都有一對V型垂尾，只是FCAS的機翼採取雙三角翼，不帶水平尾翼設計。到了今年5月，似乎把這對垂尾給拆除，使戰機的匿蹤性更好。

今年公布的第2種法德合製未來戰機，採用無垂尾設計。(圖/strategicfront)
前年公布的FCAS戰機概念，與美國F-22、俄國Su-57很類似。(圖/Die Welt)

幾天之後就能確知「粽子機」的全貌，且讓我們拭目以待。

(中時電子報)

1,300億！完勝颱風 F-35獲選為…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。