長榮航空觀光城市馬拉松 交管看這裡

2018年10月24日 08:45 中時 謝明俊

２０１８年長榮航空觀光城市馬拉松活動交管。(謝明俊翻攝)

２０１８年長榮航空觀光城市馬拉松活動交管。(謝明俊翻攝)

長榮航空及中華民國路跑協會訂於107年10月28日，在北市舉辦「2018長榮航空觀光城市馬拉松」，報名參加人數約2萬人，北市警局為維護交通秩序與活動安全，將實施交通管制，禁止車輛通行，管制路段及時間如下：

一、 凱達格蘭大道(公園路至中山南路)：10月27 日23時至28日8時管制東西雙向全線車道。

二、 凱達格蘭大道(重慶南路至公園路)：1時至6時30分管制東西雙向全線車道。

三、 懷寧街(寶慶路至貴陽街)：1時至6時30分管制南北雙向全線車道。

四、 公園路(襄陽路至貴陽街)：4時30分至6時10分管制南北雙向全線車道。

五、 中山南路(仁愛路至愛國東路)：5時20分至6時30分管制中央2線快車道及2線公車專用道。

六、 愛國東路(中山南路至杭州南路)：5時20分至6時30分管制東往西全線車道。

七、 杭州南路(愛國東路至信義路)：5時20分至6時30分管制南往北內側3線車道。

八、 信義路(中山南路至杭州南路)：5時20分至6時30分管制中間車道及南側慢車道。

九、 仁愛路(中山南路至金山南路) ：5時20分至6時30分管制中間快車道及公車專用車道。

十、 金山南路(仁愛路至新生高架入口) ：5時20分至7時管制往北內側2線車道及往南全線車道。

十一、 新生高架橋：4時至8時管制雙向全線車道。

十二、 濱江街(新生北路至基10號水門) ：6時至7時30分管制西往東內側2線車道。

十三、 北安路(北安匝道至明水路) ：5時40分至7時30分管制西往東全線車道。

十四、 明水路(北安路至樂群一路) ：5時40分至7時30分管制管制西往東全線車道。

十五、 大直橋：5時40分至7時30分管制南往北明水匝道。

十六、 樂群一路(明水路至敬業三路) ：5時40分至8時管制西往東全線車道。

十七、 基16號美堤疏散門：5時40分至8時管制。

十八、 麥帥一橋：5時30分至9時管制往市區方向機慢車道。

十九、 基10號疏散門：5時至8時管制管制車輛只出不進。

二十、 基9、8號疏散門：5時分至10時管制車輛只出不進。

市警局表示，活動管制期間，請用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，規劃改道動線如下：

一、「凱達格蘭大道東西向車流」請改道行駛忠孝西路、襄陽路、愛國西路、常德街。

二、「仁愛路東往西方向車流」請改道行駛南、北側慢車道、忠孝東路。

三、「欲穿越仁愛路及景福門圓環之南、北向車流」請改道行駛金山南路(南往北)、重慶南路、中華路。

四、「原新生高架道車流」請改道行駛新生北路、中山北路。

五、「北安路(圓山隧道至明水路)往東車流」請改道行駛北安路東往西內側1線調撥車道。

六、「明水路、樂群一路往東車流」請改道行駛北安路或樂群二路。

七、「麥帥一橋機慢車道往市區機慢車」請改道行駛麥帥一橋快車道。

市警局說，活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內的公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用臺北市公共運輸處網站http://www.pto.gov.taipei/查詢相關資訊。

市警局強調，為維護本市道路交通安全與順暢及減少用路人因交通管制造成之不便，臺北市政府警察局籲請用路人於活動管制期間提前改道通行，留意收聽警察廣播電臺路況插播，並遵守各路口執勤員警及義交人員指揮、疏導，共同維護交通安全與秩序。

(中時 )