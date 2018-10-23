竹塹文學獎推廣活動 讓文學蒲公英持續飛揚

2018年10月23日 17:59 中時 陳育賢

新竹市文化局即日起將一連4個周末日辦理「竹塹文學獎推廣」系列活動，讓竹塹文學種子持續飛揚。（陳育賢攝）

以鼓勵及培養竹塹文壇後進新秀、豎立風城文學規模為定位的《新竹市竹塹文學獎》自1997年舉辦徵文比賽以來，20多年來吸引各界優秀的創作者投入書寫新竹風城的行列，新竹市文化局即日起將一連4個周末日辦理「竹塹文學獎推廣」系列活動，讓竹塹文學種子持續飛揚。

文化局指出，新竹市文化局為深耕竹塹文學獎，藉由辦理文學營、地景旅行、親子創作坊、文學說書等1系列推廣活動，希望提升在地創作書寫風氣、積累城市文學能量。

而今年的竹塹文學獎推廣活動將從即日起一連4個周末假日辦理系列活動，包含兩場親子創作坊、兩場文學地景旅行、4場文學說書會，讓今年的入秋之際，在新竹吹起涼爽的文學書香風。

文化局表示，兩場次的地景旅行以「記憶中的新竹」及「十八尖山石觀音」為主題，透過實地踏查以及專業師資的解說，讓參與民眾增加文學書寫題材來源。

親子創作坊則以童詩得獎作品為創作題材，除邀請童詩得獎者朗讀作品，並聘請專業繪畫老師指導，讓參與的親子依作品意境進行彩繪創作，不僅可增加親子情感，也能藉此鼓勵學童閱讀、啟發創作潛能。

4場次文學說書選定在活化後的市定古蹟「辛志平校長故居」辦理，活動邀請到書海裡的職業級旅行者「張燕宜」、「郭佩伶」、「顧玉玲」以及「鍾文音」分享他們奧妙的文學世界，讓大夥一同在午後的咖啡香陪伴中，度過文喜滿溢的午後時光。

各場次活動時間為「親子創作坊」：10月27日、10月28日；「文學說書」：11月3日、11月4日、11月10日、11月11日。

此次竹塹學獎推廣系列活動，活動全程免費，活動相關報名訊息及辦法可至新竹市文化局網站http://www.hcccb.gov.tw/或活動官方網站http://cchc.tw/2018youth及FB搜尋活動粉專頁「竹塹文學獎推廣活動」查詢。

(中時 )