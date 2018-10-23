《中時晚間快報》致命關鍵! 台鐵兩簡訊通報未獲重視

◎致命關鍵! 台鐵兩簡訊通報未獲重視

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎致命關鍵! 台鐵兩簡訊通報未獲重視

台鐵被爆出普悠瑪發生事故前，有發出兩簡訊指司機員通報，該簡訊台鐵局長等60個一級主管都會收到，第一時間就知道車子出問題，卻因人力不足未依規定派雙人乘務員上車，導致悲劇發生。普悠瑪也被爆出頻傳故障，台鐵駕駛員表示，普悠瑪最近常出現ATP故障情形、空氣壓力不足問題，包括這次出事的車組，保守估計類似情況已存在三個月之久，故障率甚至高達16%，台鐵應針對所有車種做全面檢查。

◎美兩艘軍艦繞台海 五角大廈:屬"例行經過"

在台灣國防部證實兩艘美國軍艦10月22日從台灣南部鵝鑾鼻海域由南向北航經臺灣海峽後，美國軍方同一天也證實此事，並形容這是"例行經過"。

◎陸也有毒丸條款 《南海行為準則》軍演拒域外參加

隨著中國大陸在南海完成建立軍事前哨，大陸與東南亞國家就具有約束力的行為準則展開談判的勢頭正在增強。VOA美國之音23日報導，美國官員和專家警告，大陸在《南海行為準則》草案中加入的內容，可能會使華盛頓和北京發生衝突。

◎「以核養綠」公投成案 將綁年底大選

「以核養綠」公投案敗部復活！中選會23日中午宣告，「以核養綠」補件連署查核結果確定過關，跨越連署門檻28萬1745人份，依法公告公投案成立，並予編號為第16案全國性公民投票案；再加上中選會日前已公告9項公投案成立，今年11月24日選舉投票日，將有10項公投案與選舉同步舉行。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

法院查扣「超跑女神」林思吟60雙… 婦坦言出軌產女 DNA鑑定父親竟是…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。