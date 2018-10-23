《中時晚間快報》致命關鍵! 台鐵兩簡訊通報未獲重視

2018年10月23日 17:57 中時電子報 綜合報導

◎致命關鍵! 台鐵兩簡訊通報未獲重視

台鐵被爆出普悠瑪發生事故前，有發出兩簡訊指司機員通報，該簡訊台鐵局長等60個一級主管都會收到，第一時間就知道車子出問題，卻因人力不足未依規定派雙人乘務員上車，導致悲劇發生。普悠瑪也被爆出頻傳故障，台鐵駕駛員表示，普悠瑪最近常出現ATP故障情形、空氣壓力不足問題，包括這次出事的車組，保守估計類似情況已存在三個月之久，故障率甚至高達16%，台鐵應針對所有車種做全面檢查。

◎美兩艘軍艦繞台海 五角大廈:屬"例行經過"

在台灣國防部證實兩艘美國軍艦10月22日從台灣南部鵝鑾鼻海域由南向北航經臺灣海峽後，美國軍方同一天也證實此事，並形容這是"例行經過"。

◎陸也有毒丸條款 《南海行為準則》軍演拒域外參加

隨著中國大陸在南海完成建立軍事前哨，大陸與東南亞國家就具有約束力的行為準則展開談判的勢頭正在增強。VOA美國之音23日報導，美國官員和專家警告，大陸在《南海行為準則》草案中加入的內容，可能會使華盛頓和北京發生衝突。

◎「以核養綠」公投成案 將綁年底大選

「以核養綠」公投案敗部復活！中選會23日中午宣告，「以核養綠」補件連署查核結果確定過關，跨越連署門檻28萬1745人份，依法公告公投案成立，並予編號為第16案全國性公民投票案；再加上中選會日前已公告9項公投案成立，今年11月24日選舉投票日，將有10項公投案與選舉同步舉行。

(中時電子報)