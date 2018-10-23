婦坦言出軌產女 DNA鑑定父親竟是第三男

2018年10月23日 18:32 中時 蔡依珍

吳姓有夫之婦和陳姓男子發生婚外情，多次到摩鐵發生關係，事後懷孕生下一女，吳婦才向丈夫坦承「女兒不是你的」，堅稱是和陳姓男友所生，慘被戴綠帽的吳夫怒告通姦，送驗DNA卻驚見孩子也不是陳男的，陳也喊冤說吳婦自稱已離婚，桃檢將陳予以不起訴，吳女則被依通姦罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

28歲的吳姓人妻，2012年就曾因妨害家庭遭判刑2月，易科罰金6萬元，婚姻告吹後改嫁李男，沒想到2016年又再度出軌，和37歲的男同事交往，甚至多次到摩鐵發生關係。

吳婦去年3月底生下一名女嬰，但丈夫卻越看越不像自己，吳婦發現紙包不住火，才坦承和陳姓同事外遇，吳夫不堪戴綠帽，怒告妻子和小王通姦。

陳男坦承2016年7月開始和吳女交往，連續3個月到摩鐵發生性關係，但喊冤說吳女自稱已經離婚，雙方才展開交往，吳女的王姓乾爹也證稱當時看到2人狀似親暱時有私下詢問，吳女還說自己已經離婚了，他也如實轉達給陳男。

沒想到檢警送驗DNA發生驚人結果，女嬰和吳夫、陳姓小王都沒有血緣關係，親生父親另有其人。

桃檢認為，吳女堅稱是陳男的種，還說陳知道她已婚，但DNA鑑定卻打臉吳女，檢察官採信陳男和王姓乾爹的說詞，認定陳男不知情，依妨害家庭罪嫌起訴，陳男則獲不起訴處分。

(中時 )