改善六輕周邊水路與道路 工業局水利署會勘

改善六輕周邊水路與道路，工業局與水利署會勘。（張朝欣攝）

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經濟部工業局、水利署針對漁民要求拓寬台塑六輕安全隔離水道、增建雲2道路與橋樑，23日偕立委蘇治芬等人前往麥寮鄉會勘，決議由經濟部跨局、署規畫，藉此改善水道進出海水情況、解決六輕員工上下班車潮擁塞問題。

立委蘇治芬23日邀集經濟部工業局長呂正華、水利署相關人員、麥寮鄉長許忠富、當地漁民，針對六輕工業區安全隔離水道海水引進缺失問題進行會勘。

漁民代表林森敏表示，隔離水道過於窄淺，導致颱風時無法快速排水經常造成淹水，同時漲潮進水不易，較靠內陸的漁民因海水供應量不足只能放棄養殖，希望能將水道出水口處拓寬並加深。

蘇治芬說，在地漁民需要優質的海水來維持養殖漁業，請相關單位10天內針對隔離水道拓寬工程提出初步解決方案，並以規畫完善養殖用水供應系統及統籌引進質優海水為最終目標。

隨後一行人舉行「雲2線橋樑跨隔離水道連接六輕園區」說明會，麥寮鄉長許忠富認為，台塑企業應與地方一起努力，解決六輕員工上下班車潮擁塞問題。蘇治芬則要求主責單位年底前提出預算書圖，確保工程明年6月順利動工。

工業局長呂正華指出，漁民要求的水路改善與道路增建事宜，他將與水利署、漁業署等相關單位共同討論並分工合作，同時參考地方提出的建議、充分了解地方的需求，在最短時間內擬定因應方案。

(中時 )

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