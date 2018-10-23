學術結合虛擬實境 玄奘大學百萬級智慧教室啟用

新竹市玄奘大學打造全國首間智慧教室，學生開心搶先體驗。（校方提供）

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新竹玄奘大學投入虛擬實境技術與應用，斥資近500萬元建立「H！Tech－VR／AR／MR跨域暨雲端智慧教室」。（校方提供）
玄奘大學首創雲端智慧教室23日啟用，學生開心體驗。（校方提供）

虛擬實境（VR）愈來愈夯，新竹玄奘大學將科技融入教學，投入虛擬實境技術與應用，斥資近500萬元建立「H！Tech－VR/AR/MR跨域暨雲端智慧教室」，是全台首座完整結合虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、混合實境（MR）與虛擬攝影棚等先進技術的雲端智慧教室。

校方23日上午舉行開幕儀式，校長簡紹琦表示，透過智慧教室，未來將協助師生培養專業學習、技術操作及創新能力，以達產學、實習接軌與學用合一的務實發展。

現場設置刺激有趣的體驗區，包含Htc Vive射擊遊戲、HoloLens虛擬伸展台、VR東門城、4D Cube探索水族箱虛擬海底世界、故宮名畫－鵲華秋色圖VR、AR玄奘大學辨識圖等6大體驗區，讓使用過的學生們直呼過癮。

藝創系4年級張姓學生說，在雲端智慧教室上課，老師的教學可以突破時間和空間的界線，一定會變得非常活潑有趣。

校方表示，玄大雲端智慧教室採用有別於傳統的虛擬實境技術，手上無需配戴任何機械便可控制全像物體，透過手勢來旋轉主選單轉盤亦可用聲控給予指令，選擇想要學習的項目，透過實際操作，探究新技術與創新。

時尚設計學系主任施文瑛提案開發「虛擬伸展台」，老師透過虛擬伸展台示範教學，學生使用軟體設計各種造型服裝，不僅可以擴展設計經驗，設計完之作品也可匯入虛擬伸展台，做為成果展示。

雲端智慧教室先期也建置結合教師各自專長的「虛擬教練」，提供學生隨時學習體育動作進行練習，目前已建置的運動項目有：太極、棒球、瑜珈、撞球、籃球等示範動作。

校長簡紹琦表示，雲端智慧教室的建置除了培育兼具專業及數位能力之跨域人才外，並集結設計、傳播、餐旅、社會科學、科學等領域教師，以數位實境融入教學模式，以教育概念引導學生學習動機提升與專業人才培育為定位，協助院系的跨域合作與高中端的學習對接，以利課程特色的建立進而提升學生學習專業。

(中時 )

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