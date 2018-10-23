雲林》選將吉祥物人偶吸睛 Q版人形看板農民最愛

縣議員候選人蔡岳儒訂製吉祥物人偶「有心超人」宣傳教育政見。（張朝欣攝）

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水林鄉長候選人李明遠的Q版人形看板，選後將送給農民做為稻草人驅鳥。（張朝欣攝）

年底選舉逼近，候選人為加強選民的印象，推出各種看板、旗幟，縣議員候選人蔡岳儒訂製1個吉祥物人偶「有心超人」，到校園宣傳教育政見；水林鄉長候選人李明遠則推出Q版人形看板，選後將送給農民放在田裡做為稻草人驅鳥，成為農民的最愛。

雲林縣第6選區縣議員參選人蔡岳儒長期關心偏鄉學童，日前提出「用教育翻轉偏鄉孩子的未來」政見，為讓大家印象深刻，特別以自己的形象為藍圖，訂製1個吉祥物人偶「有心超人」，這幾天到學校附近分送墊板，大受家長、小朋友歡迎。

尋求連任的蔡岳儒說，「有心超人」所到之處，總是吸引家長、孩子的圍觀，他希望藉由「有心超人」的形象，讓小朋友了解教育是改變人生最主要的力量，只要付出努力，每個人都可以透過書本化身超人，創造屬於自己的美好世界。

水林鄉長候選人李明遠則推出Q版人形看板，在一片競選旗海中顯得與眾不同，他表示當初設計人形看板，考慮若用自己的照片，晚上民眾看到會以為有人站在路邊，容易發生危險，所以決定用Q版畫做成人形看板。

李明遠說，Q版人形看板可以回收再利用，做為日後各種活動的宣傳看板，或是豎立在農田中做為驅鳥利器，根據農民經驗，旗幟驅鳥效果並不佳，人形看板有如大型稻草人，最適合用來驅鳥，已有農民向他預訂，他將在選後分送給有需要的農民。

(中時 )

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