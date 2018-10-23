花蓮》花蓮南區三鄉鎮 各自上演老鳥的單挑戰

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花蓮南區鄉鎮非山地鄉鎮包括瑞穗鄉、玉里鎮及富里鄉，總計人口總計3萬3千人，三鄉鎮各自有2人參選，其中瑞穗鄉為現任鄉長陳進光與前鄉長之子許德志對決、玉里鎮為現任鄉長龔文俊與籌備4年的縣府南區服務中心主任蔡秋龍、富里鄉則為縣議員張智冠與前富里鄉農會總幹事陳榮聰對壘，候選人全是政壇老手，單挑局面且實力相當，選戰激烈。

現任瑞穗鄉長陳進光，父親為前鄉公所員工，他曾任3屆代表、代表會副主席，本屆鄉長選舉以絕對高票擊退3名競爭者，實力堅強今年再獲國民黨提名爭取鄉長連任；無黨籍許德志為前鄉長許榮盛之子，曾任縣長室秘書，本屆代父出征失利，今年捲土重來夾帶家族支持，二度挑戰，實力不容小覷。

玉里鎮同樣為現任爭取連任，鎮長龔文俊迎戰的是前縣府南區辦事處主任蔡秋龍，兩人雙雙參加國民黨內初選，但黨內提名已連任者優先，蔡仍堅持脫黨參選，2名在任者比拚，龔頻頻釋放利多，蔡卻因前縣長傅崐萁被解職後，跟著離職喪失行政優勢，但有著4年基層基礎，蔡有著一票支持者，能否上演逆轉勝，值得拭目以待。

花蓮最南邊的富里鄉現任鄉長黃玲蘭屆滿轉戰縣議員，由縣議員張智冠對決農會體系的陳榮聰，張智冠原在警界服務，3年前以新人之姿成功挑戰縣議員，任內累積下不少人脈及口碑，是富里鄉政壇新秀；從政經歷超過20年的陳榮聰，鄉代會、縣議會、鄉農會都有足跡，經過5年休息，能否順利重返鎮壇，就看這次鄉長選舉。

(中時 )

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