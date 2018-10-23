慈科大砸近億升級護理大樓 打造擬真臨床情境

慈濟科技大學今年初斥資近億元動工升級護理大樓，明年3月完工後，將是東台灣唯一依照臨床情境測驗建置的校園建築物。（張祈翻攝）

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以護理起家的花蓮慈濟科技大學，去年曾創下護理師考照率8成的成績，為符合考照趨勢，今年初斥資近億元動工升級護理大樓，明年3月完工後，將是東台灣唯一依照臨床情境測驗建置的校園建築物，16間模擬醫院的病房設施，讓學生有「身歷其境」的學習環境，更符合國家考證考場等級設備，未來將持續申請為東台灣考場。

慈濟科技大學護理系包括五專、四技及二專，學生人數為2160人，佔全校7成人數，去年護理師考照高達81.9％，遠高於全國平均值51.5％，為提升教學品質，慈濟今年1月斥資近億元打造護理大樓，主要作為教學、臨床和會議廳空間，規劃地上四層的現代化大樓，本月完成上樑，預估明年3月完工。

慈濟科技大學校長羅文瑞指出，護理大樓為4層建築，1樓是基本護理實驗室、2樓是內外科實驗室、3樓是OSCE臨床情境技能中心、4樓是國際會議廳，樓層總面積達1380坪，將提供更寬敞的實作空間，原本的6人1床基本護理和內外科學習，將縮小至4人1床，增加每名學生實作時間。

其中3樓的「OSCE臨床情境技能中心」，以16間模擬醫院的病房設施，配置高階擬真病人與教具，補足標準化病人無法演出的情境，像是急重症護理、侵入性治療等照護，都可以現場體驗，將護理課程更加「擬真」，讓同學有更「深入其境」的完整學習。

慈科大表示，雖目前護理師國家執照考試以筆試為主，目前考選部仍在討論，未來不排除增加OSCE實作考試，目前全台符合OSCE考場的共有16間，慈科大護理大樓完工後，將持續爭取作為OSCE考場，將成東台灣第一間合格考場。

(中時 )

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