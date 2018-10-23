建商大手筆！龍寶將斥資千萬美化芳鄰

龍寶建設董事長張麗莉（中）回饋社會，提供千萬經費，由大學生競圖美化周遭芳鄰外觀，為市容增加光彩。（盧金足攝）

友善列印
中時

這家建商太佛心啦！龍寶建設董事長張麗莉有感建案還未上市就熱銷一空，將省下蓋接待中心和樣品屋經費，釋出做為北屯新建案「龍寶仁美臻邸」的美化芳鄰計畫，擬以1000萬費用，改善周遭34戶民宅外觀，並由大學相關科系學生競圖

，「利他共好」措施，盼能拋磚引玉，號召更多同業響應美化社區及市容。

建商推案賣房子，建接待中心、蓋樣品屋花費千萬被視為基本開銷，龍寶建設推案沒有廣告，也不蓋接待中心、樣品屋

，很多住戶和新客戶已大排長龍，潛銷期間房子供不應求。

張麗莉表示，品牌力就是競爭力，她思考這些省下來的銷售費用，應該回饋給住戶與社會，在北屯區崇德商圈推出「龍寶仁美臻邸」新建案，決定為周遭鄰居外觀展開美化計畫。

日前進行環境訪察時，附近鄰居對建商要出錢幫房子美化，大感意外，不少住戶表達意願，張麗莉指出，附近有34戶鄰居，以一戶30萬費用估算，美化經費超過1000萬元以上。

要以何種形式美化？張麗莉說，目前正與多所大學合作，由大學生提出美化的競圖，學生創意無限，從油漆外觀、住宅拉皮，或建物整修都可以列入參考。

這項「我愛芳鄰」美化計畫，由民間發起，鄰居意願最重要

，未來如何落實，呈現里仁為美，成為張麗莉推動「共好共榮」的超級任務。

(中時 )

慈科大砸近億升級護理大樓 打造… 通霄「老爺雲梯車」使用23年 消…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。