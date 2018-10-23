建商大手筆！龍寶將斥資千萬美化芳鄰

2018年10月23日 18:13 中時 盧金足

這家建商太佛心啦！龍寶建設董事長張麗莉有感建案還未上市就熱銷一空，將省下蓋接待中心和樣品屋經費，釋出做為北屯新建案「龍寶仁美臻邸」的美化芳鄰計畫，擬以1000萬費用，改善周遭34戶民宅外觀，並由大學相關科系學生競圖

，「利他共好」措施，盼能拋磚引玉，號召更多同業響應美化社區及市容。

建商推案賣房子，建接待中心、蓋樣品屋花費千萬被視為基本開銷，龍寶建設推案沒有廣告，也不蓋接待中心、樣品屋

，很多住戶和新客戶已大排長龍，潛銷期間房子供不應求。

張麗莉表示，品牌力就是競爭力，她思考這些省下來的銷售費用，應該回饋給住戶與社會，在北屯區崇德商圈推出「龍寶仁美臻邸」新建案，決定為周遭鄰居外觀展開美化計畫。

日前進行環境訪察時，附近鄰居對建商要出錢幫房子美化，大感意外，不少住戶表達意願，張麗莉指出，附近有34戶鄰居，以一戶30萬費用估算，美化經費超過1000萬元以上。

要以何種形式美化？張麗莉說，目前正與多所大學合作，由大學生提出美化的競圖，學生創意無限，從油漆外觀、住宅拉皮，或建物整修都可以列入參考。

這項「我愛芳鄰」美化計畫，由民間發起，鄰居意願最重要

，未來如何落實，呈現里仁為美，成為張麗莉推動「共好共榮」的超級任務。

(中時 )