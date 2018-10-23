維護金融機構安全 鼓山警分局防搶演練逼真

鼓山警分局23日在台銀鼓山分行舉辦防搶演練。(警方提供)

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鼓山警分局23日在台銀鼓山分行舉辦防搶演練。(警方提供)
鼓山警分局23日在台銀鼓山分行舉辦防搶演練。(警方提供)
鼓山警分局23日在台銀鼓山分行舉辦防搶演練。(警方提供)
鼓山警分局23日在台銀鼓山分行舉辦防搶演練。(警方提供)
鼓山警分局23日在台銀鼓山分行舉辦防搶演練。(警方提供)

高巿警鼓山分局23日下午4時許於台灣銀行鼓山分行舉辦「防搶」、「防詐騙」及「火警」示範觀摩演練，並邀集台銀大高雄地區各分行副經理到場觀摩，期能讓金融從業人員提高警覺，強化防搶、防災應變能力，及熟悉處置方法，當時路過民眾誤以為是真實搶案，但看到警方立即緝獲搶匪，也不禁對警方豎起大拇指稱讚。

鼓山分局分局長葉錫山在演練檢討會中表示，有鑑於本月初，三民區彰化銀行建興分行發生搶案，金融機構主管務必要求所屬保全警衛人員提高警覺，發現有戴安全帽、口罩進入營業廳的人，應主動上前勸說脫去安全帽及口罩等，並確實檢視安全防護設施，櫃檯旁的閘門高度至少應與櫃檯相同，閘門應設計由櫃檯內往外開啟，以增加外部人員進入難度。

警方也宣導，為防制民眾遭詐騙，訂有獎勵規定，凡金融機構行員攔阻臨櫃詐騙金額未滿20萬元，頒發獎勵金3000元；20萬元以上未滿50萬元，頒發獎勵金4000元；50萬元以上頒發獎勵金5000元；民眾若提供情資或指認影像，因而查獲詐騙車手者，頒發獎勵金1萬元，號召全民一起抓車手。

(中時 )

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