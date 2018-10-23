通霄「老爺雲梯車」使用23年 消防局：將編列預算購置新車

2018年10月23日 18:27 中時 陳慶居 巫靜婷、

苗栗縣消防局共有340輛救災車輛，其中有6輛雲梯車、12輛水庫車、50餘輛水箱車及4輛化學災害處理車，圖為消防演練消防員灌水搶救受災建築。（巫靜婷翻攝）

針對縣內老舊雲梯車是否汰換，消防局長徐新淵表示，將會編列預算添購新雲梯車。（巫靜婷攝）

苗栗縣議會23日舉行第8次定期會總質詢，議員鄭碧玉指出，消防局6輛曲折雲梯車，有半數超過最低使用年限10年，其中通霄分隊的雲梯車更服役長達23年，憂心老爺雲梯車值勤恐危及前線打火弟兄和民眾安全。消防局則強調，車輛均維持堪用狀態，裝備也陸續汰舊換新。

10月中旬台北市發生消防水箱車前傾，造成小隊長遭輾斃意外，使得消防車輛安全問題再度被重視。而鄭碧玉身兼義消第1大隊長，率先關切的正是車輛老舊及裝備安全問題。

苗栗縣消防局目前擁有340輛各類救災車輛，其中有6輛雲梯車、12輛水庫車、50餘輛水箱車及4輛化學災害處理車。

6輛雲梯車分別配置苗栗、通霄、苑裡、竹南各1輛、頭份2輛，苗栗與頭份1輛雲梯車皆超過最低使用年限10年，通霄的雲梯車使用年資甚至達23年，鄭碧玉呼籲正視車輛老舊問題，積極淘汰老爺車。

消防局長徐新淵表示，議員所指係達到耐用最低年限並非不能使用，每日消防同仁執勤時皆會發動且測試車輛升降性能，確保車輛執勤任務時堪用。

目前局內以使用年資20年為界線，超過年限即編列預算淘汰更換老舊車輛，針對通霄的老舊雲梯車，明年將編列預算2850萬添購新的雲梯車更新。另，消防衣帽鞋近2年也更新200多套，多數使用年限都在3年內。

鄭碧玉另質詢，全縣水庫車僅有12輛，無法配置到每個分隊，是否有礙救災效率？徐新淵回應，水庫車可儲10噸水量，主要是補給作用，執行任務時仍以方便穿梭巷弄的水箱車為主，且執行救災時，鄰近鄉鎮有水庫車的分隊也會加入救災，效率不受影響。

(中時 )