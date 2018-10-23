選舉旗幟偷跑　市公所強拆沒收

苗栗市清潔隊23日已拆下上百面偷跑的競選旗幟。（何冠嫻攝）

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何冠嫻
競選旗幟不得以膠帶固定，要以鐵絲綁緊，以免大風吹落。（何冠嫻攝）

何候選人抽完籤後，便如火如荼為競選旗幟貼上序號在街道上隨風飄揚，要加深選民印象，但這些旗幟已違反規定，也引起民眾反感，苗栗市長邱炳坤指示清潔隊，嚴格取締違規廣告物，23日已拆除上百面競選旗幟。

市公所日前依苗栗市廣告物管理條例規定，發文告知苗栗市內各候選人，自25日上午8點起才開放懸掛競選廣告物，且須於投票日後7天內自行拆除。環保稽查員表示，日前只要在路上看到偷跑的競選旗幟，便立即致電給候選人，要求他們自行拆除，卻未見任何動作，因此自22日起全面強制拆除並沒收。

環保稽查員表示，要在市區內懸掛選舉廣告物，需提交申請書與保證金，其中里長5000元、市民代表1萬元，而縣長、市長、縣議員、中央級民代候選人需繳交3萬元。懸掛廣告物禁止使用膠帶，要用鐵絲綁緊固定，且市區橋梁、陸橋、地下道上方安全護欄、南苗三角公園、苗栗火車站前廣場周邊，皆禁止懸掛，也不能掛在行道樹、公園植栽上。

清潔隊長孫春明強調，若發現違規或提早懸掛，除強制拆除外，更會沒收保證金，他呼籲各候選人勿心存僥倖，並要遵守規範，不得影響交通與路人安全。

(中時 )

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