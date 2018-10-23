怒罵普悠瑪罹難者「死好！」統神胞兄鞠躬道歉

2018年10月23日 18:35 中時 葉書宏

台鐵普悠瑪列車21日翻覆，釀成18人不幸罹難、187人輕重傷，事發後各界紛紛伸出援手，網路名人統神胞兄「國動」卻在直播時怒嗆「那些人都死好！」、「普悠瑪的人都死好！」遭網友圍剿，國動今（23日）下午在新北市出面鞠躬道歉。

台鐵第6432車次普悠瑪列車滿載366名乘客，21日下午4時許行經宜蘭縣蘇澳新馬車站時突然發生翻覆意外，鐵軌彎成U型、車廂翻疊成W形狀，據中央災害應變中心統計，共釀成18人不幸罹難、187人輕重傷。

據悉，電玩實況主「亞洲統神」張嘉航個人Youtube頻道吸引超過20萬人訂閱，親哥哥「國動」人氣也不差。

國動在直播中爆粗口罵：「X你娘咧！」、「普悠瑪的人都死好、都活該！」、「怪你們窮，沒錢買車，爽了沒？」、「都是一些賤人、都死好啦！X你媽的！」、「攏去死死好啦！」、「上新聞就上新聞啊怎樣，不爽告我啊！」論一出，立即遭網友圍剿砲轟。

網友痛批，「太超過了！」、「支持不下去了，取消訂閱！」、「根本社會亂源！」、「腦子壞了？」、「這種咖還有人挺？瞎了？」

國動今（23日）下午出面鞠躬道歉，他表示，若是天災，當然很願意捐出力量，但這是人為的疏失，在捐的同時，要探討怎麼讓這樣的事情不再發生；把情緒發洩在那些讓他遊戲玩不順的人的身上，結果就牽扯到死者。

國動鞠躬道歉，他繼續說，希望受難家屬知道，完全不是要針對他們，或是不尊重他們的意思，這絕對是自己失言、失控，任何批評指教他都接受。

(中時 )