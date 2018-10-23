扁站台預告再踩紅線 法務部長：球投出才知好壞球

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前總統陳水扁日前預告，將在月底出席兒子陳致中的競選總部成立大會，再度踩保外就醫紅線。國民黨立委吳志揚今在立法院質詢時質疑，到底扁稱的「上階不上台、致詞不演講」有無違反規定？法務部長蔡清祥則以棒球比喻，稱「等球投出來，由主審在最近的地方判斷是好球還是壞球」，強調是由台中監獄主審，「我們是在一、三壘看台」。

吳志揚質詢時提及，陳水扁保外就醫第15度延展，11月4日到期，如果違反保外就醫規定，應該就不會准許再展延。但法務部的標準卻一再退讓，從一開始不能出席公開場所，到後來四不、五不，紅線到底在哪裡？規定為何一直放鬆？他也提及，陳水扁日前預告將參加陳致中的競選總部成立大會，還會「上階不上台、致詞不演講」，究竟算不算違規？

蔡清祥表示，台中監獄會照規定，時間到時會做訪視再決定是否展延。法務部有自己的標準，「紅線都很清楚，沒有放鬆。」至於吳志揚詢問的晚會活動，目前為止陳水扁還沒提出申請，不知道他到底要不要參加什麼樣的活動，要等他提出申請，台中監獄再依據專業判斷。

吳志揚以舞台台階圖片，詢問蔡清祥站在哪一階台階才不算違規？蔡清祥回應，「委員是棒球的專家，得要等球投出來才能判斷是好球壞球。」吳志揚追問，法務部的好球帶在哪裡？蔡清祥說，好球帶是由最靠近的主審來判定，主審就是台中監獄，會做最靠近、最精確的判斷。

吳志揚不滿蔡清祥答覆，要求蔡清祥當主審，「我要求你當天站在旁邊看，當場做出判決。」蔡清祥則回應，「我們都是在一壘或三壘看台，看的角度都不同，台中監獄是主審，最靠近好球帶，來做判斷。」

(中時 )

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