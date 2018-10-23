青年專屬平台　展現自信才藝競賽

2018年10月23日 18:27 中時 何冠嫻

魔術師Peter吳23日以精湛水晶球表演，瞬間奪走觀眾的目光。（何冠嫻攝）

活潑有趣的氣球達人小俊哥哥，展現創意與專業，折出許多可愛的氣球動物。（何冠嫻攝）

年僅14歲的爵士鼓少年峰兒，賣力打擊，吸引不少民眾圍觀。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府今年首度辦理「苗準青年、達人讚起來」青年才藝競技，提供青年展現活力的機會與平台，競賽總獎金高達30萬元，鼓勵國內各界達人踴躍參與。23日記者會在魔術師Peter吳的魔幻水晶球表演下，為比賽揭開序幕。

Peter吳先以魔幻環吸引觀眾目光，接著再透過晶瑩剔透的水晶球，讓大家深陷在他靈巧的手法中。另外還有年僅14歲便取得街頭藝人證照的爵士鼓少年峰兒、活潑有趣的氣球達人小俊哥哥等人，將現場氣氛炒熱至最高點。

縣長徐耀昌表示，自上任以來，便努力為青年、勞工爭取權益，讓青年能返鄉工作，並讓勞工在工作、家庭與生活方面能有好的發展。他還說，這次競賽讓青年有機會展現自信與才華，創造自身價值。縣府勞工及青年發展處長彭德俊表示，18歲至40歲就能透過網路報名參加，預計12月1日在國立聯合大學進行，選出20組優秀表演者，並在決賽中一較高下。

決賽預定於12月16日在苗北藝文中心舉行，第一名可獲得6萬元獎金、第二名3萬元、第三名2萬元，入圍決賽者也能得到獎金1萬元，另設最佳苗栗獎及最佳人氣獎也各發獎金1萬元，鼓勵全國青年勇於秀出自我。

(中時 )