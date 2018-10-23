日月潭乍見超人趴趴走　裝扮亮眼吸睛表訴求

2018年10月23日 18:32 中時 沈揮勝

劉啟帆夫婦以超人裝扮，勤走街頭、市場拜票，在淳樸的魚池鄉引發關注。（沈揮勝攝）

超人夫妻開車趴趴走。（沈揮勝攝）

劉啟帆夫婦在8月底，即穿著超人裝前往魚池鄉選務作業中心登記參選。（沈揮勝攝）

沈揮勝／南投報導

日月潭所在地魚池鄉街頭，近來「超人」頻露臉！大清早進市場，與菜販、主婦招呼問候，或是挨家挨戶找商家老闆話家常。幾天前，還有民眾「驚見」超人夫妻在快炒店吃中餐，笑問Superman怎需吃飯？結果得到的回應是：「有吃才有力氣跑行程！」

原來，這對超人夫妻檔，是魚池鄉長候選人劉啟帆與他的另一半施怡真。劉啟帆為逢甲大學副教授，專精體育、運動休閒，曾獲選世界青年錦標賽男子網球國家代表隊教練，現任魚池鄉體育會理事長。

由民進黨提名輔選的他，提早返鄉布局已近5年，推動基層體育參與主辨戶外運動，長期深耕基層；擁有博士學位，格外關心教育，扮超人比較容易親近小朋友，也因此8月底登記參選時，夫妻倆以超人裝扮踩街，成功造勢、引發轟動。

最近則常見他們穿著超人裝，開車四處趴趴走！關心學童上學安全，大清早常造訪各校園門口，或是鬧區街頭與民眾打招呼、晚上到夜市，表達政見訴求，期獲認同而勝選。

他的對手、國民黨提名的黃馨瑩，則以傳統家戶拜訪為主，搭配尋求連任的縣長林明溱，看好度飆升；另一名以無黨籍參選的王聖中，則習慣騎摩托車走訪各村落，也擁不少票源。

(中時 )