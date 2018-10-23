花博要來囉！林佳龍公布雲嘉嘉「縣市週」優惠

2018年10月23日 18:31 中時 盧金足

台中市長林佳龍（右）與雲林縣長李進勇簽署「台中宣言」及花博期間雲林「縣市週」活動時間。（盧金足翻攝）

台中市長林佳龍（右二）與雲林縣長李進勇、嘉義市副市長張惠博、嘉義縣副縣長李明岳共同簽署「台中宣言」，響應花博倡議的綠色生產、自然生態及人文生活理念。（盧金足翻攝）

台中世界花卉博覽會將於11月3日開幕，台中市長林佳龍23日帶領花博吉祥物石虎家族及歐米馬，前往雲林宣傳花博，並與雲林縣長李進勇、嘉義市副市長張惠博、嘉義縣副縣長李明岳簽署「台中宣言」；林佳龍公布今年12月3日至12月7日為雲林「縣市週」活動，嘉義縣市則為明年1月21至25日，活動期間只要於購票窗口出示身分證明文件，即享花博門票半價優惠，力邀雲嘉嘉民眾參與花博盛會。

林佳龍今日至雲林縣，與雲林縣長李進勇、嘉義市副市長張惠博、嘉義縣副縣長李明岳共同簽署「台中宣言」，響應花博倡議的綠色生產、自然生態及人文生活理念。

台中花博吉祥物石虎家族及歐米馬、雲林縣吉祥物「奇萌籽

」和「綺麗將」嘉義市吉祥物「酷蛙」和嘉義縣吉祥物「嘉一郎」也到現場與民眾同樂。

林佳龍表示，今年12月3日至12月7日為雲林「縣市週」活動

，嘉義縣市則為明年1月21至25日，「縣市週」活動期間只要於購票窗口出示身分證明文件，即享花博門票半價優惠，邀請雲林及嘉義的朋友們一起來台中逛花博。

台中花博是台灣的花博，中台灣是發展農業重要地區，因此活動也整合雲林、嘉義的文化特色，共同行銷中台灣。

台中花博是世界級博覽會，除了政府館、企業館，還有8縣市參與花博展出、30個國家參展，為期半年的展覽，台中市府預計吸引800萬旅遊人次，將讓國際看見台灣的美好。

李進勇表示，林佳龍是傑出的雲林子弟，到台中奮鬥帶動台中發展良好，花博透過重新定義GNP，翻轉花博定義，展現中台灣重視農民、土地平衡，以及人與環境永續發展的和諧

；同時，也感謝林佳龍邀請雲林在豐原葫蘆墩設雲林館，向世界展現雲林在地特色。

「台中花博是受到世界級認證！」張惠博表示，他代表嘉義市長涂醒哲，祝福台中花博順利，也感謝台中推動縣市週活動，鼓勵其他縣市民眾能以較優惠方案參與花博，讓大家一同體驗台中花博重視人文、生態、綠色生產精神。

「以最大的熱情支持台中花博！」李明岳也表示，嘉義縣官網開始加入台中花博資訊，全力支持花博，鼓勵中台灣民眾參與花博。

(中時 )