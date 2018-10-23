三義舊山線裝置藝術繽紛吸睛 參與式創作博得好評

馬賽克拼貼作品「山中漫漫遊」，構圖可愛，色彩豐富，路過的親子遊客特意留步欣賞。（巫靜婷翻攝）

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巫靜婷
創作「山中漫漫遊」的藝術家章芙菱與其作品合影。（巫靜婷翻攝）
陶瓷窯燒作品「山線珍奇」，以當地動物，結合植物及人型形象，創作出守護山區的神靈形象。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣政府文觀局23日進行舊山線裝置藝術成果報告，表示於月初完工的鐵道沿線裝置藝術融入豐富的文化資源，將勝興車站、魚藤坪斷橋等景點等好幾代鐵道人與周邊居民的歷史記憶，加入裝置藝術壁畫，呈現出更多嶄新的鐵道風情。

三義受義大利慢城組織認證為國際慢城，剛啟用的舊山線鐵道自行車也大受好評，勝興車站周邊店家均表示業績有4成以上的成長。文觀局邀請藝術家章芙菱、劉臻、唐瑄和周宜賢在舊山線勝興車站、3號及5號隧道口附近、魚藤坪上停車場連線創作。

4處符合鐵道文化歷史和當地環境紋理的裝置藝術，分別為馬賽克拼貼「山中漫漫遊」、不鏽鋼管裝置「鐵道‧稜線」、陶瓷雕塑「山線珍奇」及木製裝置「火車三胞胎」。

馬賽克拼貼「山中漫漫遊」位於魚藤坪遊客中心入口附近壁面，採參與式創作由育英國小學童觀察自然生態，對其色票後繪於磁磚，再由藝術團隊將磁磚剪貼拼於作品之中。構圖融入石虎、食蟹獴、白鼻心等在地珍貴物種，結合現地舊山線鐵道的意象，表現動物們悠遊、活潑和自在的姿態。

置於3號隧道北口休憩區的「鐵道‧稜線」為體驗式裝置藝術，作品依著鐵軌的形式，迴旋堆疊出山稜的高低起伏，且擁有著不同視角的多樣形象，像是無限延伸的鐵軌、層次 綿延的山稜，或可臥可坐的街道家具，遊客可以坐臥於作品上，遠觀山景、仰望天空享受片刻休憩。

陶瓷雕塑作品「山線珍奇」佇立於3號隧道南口左側，以山羌、野兔、梅花鹿、領角鴞等當地動物，結合植物及人型形象，創作出守護山區的神靈形象，希望裝置後能與自然植物融合一體，彷彿人類與野生動物共生共居一般。

木製裝置「火車三胞胎」位於舊山線連續隧道路段，此區域擁有3到6號連續隧道4座，為視覺帶來前所未有的明暗交錯感受，彷彿進入另一種不同的時空。以此種特殊地景和穿越時空作為創作概念，帶領民眾重回停駛前的舊山線，呈現一種特殊的趣味時光場景。

(中時 )

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