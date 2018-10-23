出事都讓司機扛責？她再發2論點打臉台鐵局長

2018年10月23日 18:32 中時電子報 林郁庭

台鐵普悠瑪列車事故釀嚴重死傷後，外界追究肇事原因，昨一名自稱台鐵司機女兒，在《Zuvio校園》論壇發表3點分析出事原因後，今她再爆2重點，台鐵發生這次翻車件事後，「竟然第一時間要求司機，用最低限速開車而不是去維修車子」、事故列車早在2個月前就出現問題，卻沒有處理，再次打臉台鐵局長。

這名司機女兒在普悠瑪翻車事故發生後的第二天，在《Zuvio校園》論壇發表3點分析，揭露長期以來台鐵一旦面臨事故發生時，要司機扛責的弊病，引起廣泛討論，今她再度出擊發表「我的爸爸是台鐵司機員2」。

她在文中主要提出2點打臉局長。她指出，局長到底會不會下台，老實說一點都不重要。他到底有沒有辦法改變這一連串的現況才是重點。第一，如果能改變每次發生問題「都讓司機扛責任」的處理方式，有往上去追究，才能讓上層決策者做決定時比較注意。原PO爆出，台鐵發生這次翻車件事後，「竟然第一時間發電報給所有司機說：『以後ATP故障，只能用最低限速開車而不是去維修車子』」，認為此種作風顯然需要改變。

第二點是最重要的，原PO想打臉局長，他一直說車子106年有保養，重點是保養後「車子在兩個月前就有狀況，每個開車司機都有回報啊！為什麼沒有處理？」每個新聞看到最後下來，我真的只能說這個司機運氣不好。不希望最後我們只能消極希望每個司機都很有運氣，才能讓我們搭車平安。

至於「為什麼出事都是司機扛，作決策的調度員卻能夠免責？難道決策者是沒有責任的？」她爸爸以台鐵的一條潛規則來解釋這個狀況，「司機永遠是最後一道防線」。文中提到，「調度員在台鐵體制中的身份很特別，他們說的話『如同局長』，他們的判斷跟決定永遠是不會錯。」但是也可以說，「調度員不夠清楚現場狀況，實際執行的還是司機員」。

「為什麼司機要關閉ATP導致超速」原PO以司機角度說明，司機動ATP就是因為他有回報車子動力不足，影響了列車動力，也因此才會有乘客口供「說過程有一直急煞」。再來因為誤點已經很嚴重了，原PO認為司機員很兩難，一方面上面不能立刻有應急措施立刻停駛，一方面他怕乘客抱怨誤點嚴重。

(中時電子報)