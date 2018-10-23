山城新亮點！東勢河濱公園展現亮麗璀璨風貌

2018年10月23日 18:31 中時 盧金足

台中市政府建設局為打造東勢河濱公園為山城新亮點，除將環繞公園的人行道、自行車道、草皮重整，也增添照明設備

，夜間搖身一變成為亮麗璀璨的景點，讓不論白天、夜晚，都成為民眾喜愛的休閒好處去。

東勢河濱公園位於東勢區東勢大橋畔河岸，佔地約10公頃，設有槌球場、壘球場和籃球場等設施，因建造年代已久，設施老舊且不敷使用，因此建設局啟動改造計畫，新闢環園長約1.4公里的人行道及自行車道，加上草皮重整，讓東勢河濱公園煥然一新。

建設局長黃玉霖表示，東勢河濱公園早期並未設置照明設備

，只能在白天使用，為延長公園使用時間，強化休憩功能，市府研擬照明改善方案，希望讓當地居民夜間可到河濱公園散步或運動。

黃玉霖說，東勢河濱公園內的步道及籃球場使用率最高，因此針對步道及籃球場進行基礎照明改善，同時也讓河濱公園擁有不一樣的夜間景觀。籃球場設置2座高投射燈，打亮球場周邊，並在環園步道沿線設置23盞景觀高燈，減少昏暗角落

，選用暖色系燈光，也為河濱公園的夜間景觀增添氣氛。

河濱公園照明改善計畫突破長久以來公園沒有燈光的狀況，日後將針對公園設施陸續研擬改善方案，例如球場整體改善

，或規劃與東勢地區其他觀光資源整合，帶動山城發展。

(中時 )