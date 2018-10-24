小淘氣又乖巧 樂天黑柴犬最愛和人類玩耍

RuBoo最喜歡跟大人小孩一同玩耍，幾乎來者不拒。（何冠嫻翻攝）

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中時
何冠嫻
RuBoo最喜歡趁家裡沒人的時候放肆搗蛋，但平時卻乖巧萬分。（何冠嫻翻攝）

人見人愛的黑色柴犬「RuBoo」今年剛滿2歲，牠最擅長的便是張著水靈靈的大眼、張著可愛的小耳朵，蹲坐在門口，等著主人麥口回家。

麥口笑說，RuBoo在聽見門把轉動時，便會急著找出最心愛的玩具，讓麥口一開門，就能看見RuBoo殷殷期盼的眼神與最溫暖人心的笑容，迎接他回到家，「這是RuBoo對人表達喜愛的方式」，麥口還說，RuBoo每晚都要窩在他的身邊才睡得著，相當黏人。

麥口表示，RuBoo非常親人，喜歡跟大家玩耍，幾乎來者不拒，還能跟第一次見面、麥口的朋友們打成一片，親暱感十足，旁人還以為他們認識已久。就連面對陌生人RuBoo也會靠過去聞一聞，再露出最天真無邪的笑容。

雖RuBoo相當享受與人之間的互動，但牠卻會抗拒長者，不過RuBoo並不會一見到長者就狂吠表達不滿，而是在麥口身邊偷偷的低吼，可愛的情緒不禁讓人莞爾一笑。麥口還表示，RuBoo可說是宇宙第一搗蛋鬼，最喜歡趁家裡沒人的時候放肆搗亂。

麥口強調，RuBoo平常還是很聽話。牠會自己進廁所，在固定的位置小解，不會把家裡弄得臭氣沖天，且一教就會十分聰穎。有著小淘氣卻又乖巧聽話的RuBoo，讓許多人一下子便陷入牠的致命微笑與充滿魅力的性格中，無法自拔。

(中時 )

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