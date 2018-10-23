中市身心障礙社區據點 身障朋友大秀才藝

2018年10月23日 18:44 中時 盧金足

台中市開辦身心障礙者社區據點服務，鼓勵身障朋友和主要照顧者一同走入社區，目前中市已有37個身障據點，不但是全國首創也是全國最多。23日舉辦「有礙˙溫暖在一塊」台中市身心障礙者社區關懷據點成果發表會，集結500名身障朋友和志工大秀才藝，社會局副局長陳坤皇頒發創意無限獎、火力全開獎、活力志工獎等獎項，肯定身障朋友的努力。

陳坤皇表示，身心障礙者常常因為社會的刻板印象、身體限制以及家人照顧負擔而減少了社會參與的機會。

在中央推動老人社區關懷據點服務的同時，市府致力讓身心障礙朋友能在熟悉的社區中活動，號召許多熱心公益的社區發展協會、人民團體加入據點服務行列。

「有你們真好！」陳坤皇感謝37個據點的領袖以及志工們，讓身障者「溫暖在一塊」。

「身障朋友能走出來跟大家在一起，就是市府推動服務最大的收獲！」社會局表示，平常據點志工透過健康促進活動等相關課程讓身心障礙者參與，無論有沒有得獎，希望每個參與其中的志工、身障朋友和家屬都能滿載而歸。

社會局指出，市府落實身心障礙福利，由台中市公益彩券盈餘分配基金補助全國首創辦理身心障礙社區關懷據點，要讓身障者在社區中「溫暖在一塊」，目前已成立37個據點屬全國最多，服務超過700名身心障礙者。

市府希望透過辦理成果發表活動，發揮標竿學習作用，讓據點服務品質愈來愈好，讓身障朋友有更多社區融合的舞台。

(中時 )