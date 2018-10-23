多國翻拍都失敗！《我可能不會愛你》7年後再翻拍日版

2018年10月23日 19:14 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

由林依晨、陳柏霖主演的高收視偶像劇《我可能不會愛你》，繼翻拍成韓版、陸版和泰版後，相隔七年又要翻拍成日版，昨（22日）宣布日本也加入翻拍行列，男女主角將由白洲迅和足立梨花主演。

韓國先前也曾翻拍，並改名為《愛你的時間》。（圖／翻攝自網路）

大陸也翻拍過《我可能不會愛你》名為《愛情進化論》。（圖／愛情進化論微博）

2011年在台灣掀起旋風的偶像劇《我可能不會愛你》，故事新穎讓男女主角、導演、編劇等劇組都獲得金鐘獎，共入圍8項拿下7項大獎，但多國翻拍都反應冷淡，如今日本即將再次翻拍，並公開男女主角將由26歲的白洲迅和足立梨花主演，2人曾在2016年的日劇《營業部長吉良奈津子》合作。女主角足立梨花得知要主演此劇時表示，雖然有點不安，但因為是和白洲迅共演而安心了不少。她在IG寫下「我們會一起演出屬於我們的又青和大仁，請大家期待哦！」

日版李大仁由男星白洲迅飾演。（圖／白洲迅IG）

日版程又青則由足立梨花飾演。（圖／足立梨花IG）

日本版《我可能不會愛你》講述主角御手洗陽（足立梨花飾演）在鞋子製造商工作，她的大學同學石田蓮（白洲迅飾演）是最了解她的人，也是她最好的朋友。2人在洗陽29歲生日當天打賭「30歲前誰先結婚可收到30萬禮金」，因此2人「好朋友」的關係漸漸起了變化，此劇將在2019年富士電視台播出。

(中時電子報)