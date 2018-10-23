多國翻拍都失敗！《我可能不會愛你》7年後再翻拍日版

七年前的夯劇《我可能不會愛你》，亞洲各國搶翻拍。（圖／翻攝自我可能不會愛你粉專）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

由林依晨、陳柏霖主演的高收視偶像劇《我可能不會愛你》，繼翻拍成韓版、陸版和泰版後，相隔七年又要翻拍成日版，昨（22日）宣布日本也加入翻拍行列，男女主角將由白洲迅和足立梨花主演。

韓國先前也曾翻拍，並改名為《愛你的時間》。（圖／翻攝自網路）

大陸也翻拍過《我可能不會愛你》名為《愛情進化論》。（圖／愛情進化論微博）

2011年在台灣掀起旋風的偶像劇《我可能不會愛你》，故事新穎讓男女主角、導演、編劇等劇組都獲得金鐘獎，共入圍8項拿下7項大獎，但多國翻拍都反應冷淡，如今日本即將再次翻拍，並公開男女主角將由26歲的白洲迅和足立梨花主演，2人曾在2016年的日劇《營業部長吉良奈津子》合作。女主角足立梨花得知要主演此劇時表示，雖然有點不安，但因為是和白洲迅共演而安心了不少。她在IG寫下「我們會一起演出屬於我們的又青和大仁，請大家期待哦！」

日版李大仁由男星白洲迅飾演。（圖／白洲迅IG）

日版程又青則由足立梨花飾演。（圖／足立梨花IG）

日本版《我可能不會愛你》講述主角御手洗陽（足立梨花飾演）在鞋子製造商工作，她的大學同學石田蓮（白洲迅飾演）是最了解她的人，也是她最好的朋友。2人在洗陽29歲生日當天打賭「30歲前誰先結婚可收到30萬禮金」，因此2人「好朋友」的關係漸漸起了變化，此劇將在2019年富士電視台播出。

(中時電子報)

影》統神哥「國動」嗆普悠瑪「狗… 遭指消費袁惟仁 陸元琪：我不需…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。