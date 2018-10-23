香奈兒推限量耶誕系列 獅子圖騰成彩盤亮點

香奈兒耶誕彩妝系列主視覺。（香奈兒提供）

友善列印
中時
香奈兒耶誕彩妝系列產品情境圖。（香奈兒提供）
香奈兒時尚恆彩指甲油＃918，850元。（香奈兒提供）
香奈兒超炫耀的絲絨脣膏（紅色限定版＃5 ），1290元。（香奈兒提供）
香奈兒聖誕限量脣彩盤，2300元。（香奈兒提供）
香奈兒持久眼影霜＃826 金屬玫瑰，1270元。（香奈兒提供）

每年耶誕節就是精品彩妝最重要的時刻，不只比包裝，也比創意，從品牌精神取經或是賦予圖騰新意，都考驗著品牌是否能在這個重要的節慶時刻，讓美妝迷耳目一新，收藏這一季的限量商品。

香奈兒的耶誕限量彩妝系列仍將「香奈兒女士精神」注入設計之中，品牌全球彩妝創意與色彩設計師露西婭．皮卡運用香奈兒女士鍾愛的獅子圖騰作為印記，展現節慶的華麗意象，值得一提的是香奈兒女士是獅子座，也不難揣想她如此熱愛獅子圖騰，第一個獅子圖騰作品被運用在香奈兒珠寶設計。

香奈兒耶誕限量彩妝以精緻的「獅子圖騰亮采盤」為主打，限量脣彩盤也是少見的脣彩選色，都是露西婭．皮卡的精選色，就連香奈兒超炫耀的絲絨脣膏，命名靈感來自傳奇經典 N°5 香水，紅色限定版口紅也烙印上香奈兒女士最愛的數字「5」，巧思藏在細節裡，這是品牌迷一定懂得的香奈兒符碼，此外金屬光澤設計也被大量運用在耶誕彩妝的表現上，另有神秘隱藏版4色眼影盤，復刻2016年推出的紅色力量系列，為耶誕系列更添驚喜。

(中時 )

中市身心障礙社區據點 身障朋友… 中市高中職6校聯展花卉主題造型…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。