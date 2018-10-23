香奈兒推限量耶誕系列 獅子圖騰成彩盤亮點

2018年10月23日 18:44 中時 吳娮翎

香奈兒耶誕彩妝系列產品情境圖。（香奈兒提供）

香奈兒時尚恆彩指甲油＃918，850元。（香奈兒提供）

香奈兒超炫耀的絲絨脣膏（紅色限定版＃5 ），1290元。（香奈兒提供）

香奈兒聖誕限量脣彩盤，2300元。（香奈兒提供）

香奈兒持久眼影霜＃826 金屬玫瑰，1270元。（香奈兒提供）

每年耶誕節就是精品彩妝最重要的時刻，不只比包裝，也比創意，從品牌精神取經或是賦予圖騰新意，都考驗著品牌是否能在這個重要的節慶時刻，讓美妝迷耳目一新，收藏這一季的限量商品。

香奈兒的耶誕限量彩妝系列仍將「香奈兒女士精神」注入設計之中，品牌全球彩妝創意與色彩設計師露西婭．皮卡運用香奈兒女士鍾愛的獅子圖騰作為印記，展現節慶的華麗意象，值得一提的是香奈兒女士是獅子座，也不難揣想她如此熱愛獅子圖騰，第一個獅子圖騰作品被運用在香奈兒珠寶設計。

香奈兒耶誕限量彩妝以精緻的「獅子圖騰亮采盤」為主打，限量脣彩盤也是少見的脣彩選色，都是露西婭．皮卡的精選色，就連香奈兒超炫耀的絲絨脣膏，命名靈感來自傳奇經典 N°5 香水，紅色限定版口紅也烙印上香奈兒女士最愛的數字「5」，巧思藏在細節裡，這是品牌迷一定懂得的香奈兒符碼，此外金屬光澤設計也被大量運用在耶誕彩妝的表現上，另有神秘隱藏版4色眼影盤，復刻2016年推出的紅色力量系列，為耶誕系列更添驚喜。

(中時 )