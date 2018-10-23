「法界一姐」天心殺青畢業了！鍾承翰選男神竟然敗給「他」

2018年10月23日 18:40 中時 林淑娟

天心、鍾承翰、曾珮瑜。（群之噰提供）

製作人陳慧玲、天心、鍾承翰、導演林立書。（群之噰提供）

製作人陳慧玲送木棉花與薰衣草給天心和曾珮瑜。（群之噰提供）

由陳慧玲製作的華視、中天律政職人劇《最佳利益》，在進行長達100多天的拍攝後已於日前殺青，飾演「長河律師事務所」首席律師方箏的天心，這段期間不僅非常努力克制飲食，讓自己維持在最佳狀態，為展現出專業俐落、氣場十足的法界一姐，她一有空檔就不斷反覆練習艱難的律政法條，就連上洗手間、吃飯、在車上、甚至在金鐘獎頒獎典禮的後台也都不放過任何機會練習。

天心說，背台詞對她來說，不會是困難點，但是除了熟悉劇中的台詞與律政法條要唸的通順之外，最重要的是每句台詞講出來是否具有說服力。也因此，她非常信賴法律系出身的導演林立書，常常與導演討論在劇中的各種案件，以律政界或是律師的角度與思維，討論角色會怎樣看待，又會如何解讀。而她的粉專也常收到正在讀法律相關科系學生或是律師的粉絲們留言，為她加油打氣。

天心說，劇中她扮演首席律師面臨著各式各樣的衝突，常有各種追趕跑跳碰情節，必須穿著高跟鞋在大街上追逐。印象最深刻就是進劇組第一天的第一場戲就要在街上大追逐，因為前一天過於激烈的動作訓練還導致大鐵腿，邊跑心中忍不住浮現無限OS，現在想起來很有意思。

天心也透露，其實拍戲空檔，劇組中的女生們發起為期一個月的投票，投票主題就是「最佳利益男神到底誰最帥？」，為了公平起見，劇組中的女生都可以不記名票選，投票選項從男演員到劇組中的所有男生都在其中，統計到最後發現導演林立書與在劇中飾演的菜鳥律師陳博昀的鍾承翰居然同票，結果製作人陳慧玲在思考了一天之後，將關鍵性的一票投給了導演林立書，只是票一投出，她馬上跟鍾承翰解釋：「我還是最愛你的，相信我。」全場劇組笑翻，導演林立書開玩笑說：「得這個獎，比得金鐘獎還開心！」

(中時 )