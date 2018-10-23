中市高中職6校聯展花卉主題造型服裝亮眼

台中市政府教育局與6所高中職，23日聯合舉辦造型及服裝製作展演；以花卉為主題進行創意時尚走秀。（陳世宗攝）

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迎接2018台中世界花博登場，台中市政府教育局與6所高中職，23日聯合舉辦造型及服裝製作展演，以花卉為主題進行創意時尚走秀。副市長林依瑩說，今年是花博年展演活動不僅展現各層面成果，也推廣美感教育實踐，感謝師生熱情響應，讓大家看見台中市的美麗。

「高中職整體造型暨服裝製作聯合展演活動」，由爽文國中承辦，邀請青年、明德、僑泰、慈明、嘉陽及致用等6所高中職校美容科學生，發揮美感創意，展現校園藝術的策劃、教學、展演、鑑賞、典藏等美感教育層面，多所學校代表都共襄盛舉。

教育局表示，參與聯合展演的6所高中職學校，以花為主題設計「花精靈」、「花徑漫漫」、「花綻瓷鳴」、「夢幻婚紗」、「致~宮廷」、「花妍裊語」等6大服裝造型，營造出兼具視覺、聽覺的花博美學饗宴。

青年高中「花精靈」主題，以花博Logo綠、橘、藍色調為發想；明德高中「花徑漫漫」演繹走入花徑，品味茶花、玉蘭、紫藤等8種花姿倩影；慈明高中「花綻瓷鳴」以青花瓷元素，結合國樂器的音韻之美，呈現繁花新生的活力景象。

另外，嘉陽高中「夢幻婚紗」以多樣的顏色點綴嫁衣表現少女情懷；致用高中「致~宮廷」以宮廷女性色調展現牡丹、梅花、菊花等美感；僑泰高中「花妍裊語」則以自然的鳥語及蝶舞，傳達在桃花源追逐安生，享受花香天堂的樂趣。

(中時 )

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