拖了一年 政府對規避加班費的「值日」函釋 仍不做出決定

2018年10月23日 19:01 中時 季節

勞基法規定加班應該給予勞工加班費或補休，但1985年內政部的函釋，卻容許事業單位用「值日(夜)」的方式，要求勞工下班後留在公司工作，且不用給加班費。立委蔡適應在2017年就曾痛批此函釋不合時宜，但2018年10月23日他再度就此質詢時，政府仍規避，不做出是否廢除的決定。

1984年勞基法制訂施行，當中並未規定「值日(夜)」，但內政部卻於1985年函訂頒「事業單位實施勞工值日（夜）應行注意事項」，允許事業單位為因應其業務需要，徵求勞工之同意，從事非勞動契約約定之工作，如收轉急要文件、接聽電話、巡察事業場所及緊急事故之通知、聯繫或處理等工作。這樣子做給予勞雇雙方議定的津貼即可，不必支付加班費。

因為有這樣的函釋，2017年12月的新聞報導就曾指出，新北市一名王小姐下班後被要求值夜班12小時，還只可領650元，當時就引發立委蔡適應質疑，認為32年前的函釋若還當作圭臬，「我認為真的是笑掉大牙。」，要求勞動部盡速廢除這函釋。不過勞動部回應，聽從行政院長賴清德指示，會將「所有」不合時宜的函釋一起改善。

結果一年過去了，今年10月23日蔡適應在立法院質詢時，再度談到「值日(夜)」制度，表示很多這樣值夜的勞工， 隔天還是要上班，這樣子值夜還不算在工時內，拜託賴清德院長了解這狀況，很多公司到現在還推這種制度，不給勞工加班費，就給值日餐點費，他覺得蠻離譜 ，這已經是1985年的函釋了。

對此賴清德只表示，現行勞基法規定一天工時不能超過12小時，其中正常工時8小時加班4小時，還規定工作多久就要有休息時間，會請勞動部盡速說明值日(夜)規定。

蔡適應不滿的說，希望這個會期前，勞動部做出決定，可以講明值日(夜)制度有無必要，不該一直拖延在蒐集意見的階段 。但政府官員並未馬上給予承諾，蔡適應也繼續針對其他官員質詢其他議題了。

(中時 )