溫太醫製作《唐磚》玩穿越攻略 張智堯袁詠儀組「帝后CP」

張曉龍首度擔任製作人的網劇《唐磚》舉辦發布會。（愛奇藝）

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張智堯、袁詠儀組「帝后CP」。（愛奇藝提供）
張曉龍首度擔任製作人的網劇《唐磚》舉辦發布會。（愛奇藝）
張曉龍首度擔任製作人的網劇《唐磚》舉辦發布會。（愛奇藝）
張曉龍出席《唐磚》舉辦發布會。（愛奇藝）
網劇《唐磚》舉辦發布會。（愛奇藝）

「溫太醫」張曉龍擔任總製片人、藝術總監的唐朝穿越輕喜劇《唐磚》23日在北京舉行發布會，主演張佳寧、王天辰、張智堯、袁詠儀、王文傑等演員出席。劇中飾演唐太宗李世民與長孫皇后的「帝后CP」張智堯、袁詠儀現場尬舞，張智堯現場送「名牌」包包給袁詠儀；身為總製片人的張曉龍也親自上陣尬舞，現場高潮不斷。該劇將於10月29日在愛奇藝全網獨播。

《唐磚》發布會以「穿越攻略」為主題，現場以「有功夫」、「心態好」、「會撩妹」三個穿越必備技能貫穿，充分展現男主從現代穿越唐朝的輕喜故事。實力派小花張佳寧劇中飾演公主李安瀾，王天辰則飾演由現代穿越回古代的男主角雲燁，不但攜帶滿身技能一路開掛，還與張佳寧譜寫了一段戀情。談及拍攝艱辛，張曉龍直呼心疼，同時狂讚演員們的敬業。

張曉龍說，拍攝沙漠客棧戲份時，現場都是飛揚的塵土，張佳寧當時身體不適甚至到了咳血的程度，卻依然帶病堅持繼續拍。拍攝冰面滑冰戲份時，王天辰不慎落入冰窟，被救上來後的他還是堅持完成了拍攝。

除了分享拍攝幕後故事，發布會現場演員們還大玩互動遊戲，不僅年輕演員重現了拍攝現場的尬舞片段，劇中「帝后CP」張智堯、袁詠儀也加入隊伍，張曉龍的神曲尬舞更是引發現場爆笑，充分展現了該劇的輕喜特質。

為了自己擔任製片的第一部作品，張曉龍邀請諸多圈內好友前來助陣，不僅有《甄嬛傳》的槿汐姑姑孫茜、富察貴人趙秦加盟客串，還請來白舉綱為該劇演唱主題曲〈觥籌〉，發布會現場，主題曲MV首次曝光，歌詞和旋律都完美貼合該劇劇情意境。

(中時 )

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