浴火重生修繕進度超前破紀錄 彰邑關帝廟28日入火安座

2018年10月23日 19:21 中時 謝瓊雲

關帝廟後殿文昌殿原本遭祝融之災、付一之炬，如今已重建完成、浴火重生。（謝瓊雲攝）

彰化市長邱建富(前排右二)最自豪的是彰化市彰邑關帝廟重修工程的動工時間之快與進度超前，雙雙創下國內古蹟維修的罕見紀錄，上午到廟內巡視後，忍不住豎起大拇指大聲喊讚。也為即將盛大舉辦的重修入火安座大典，邀請全是信眾共襄盛舉。(彰化市公所提供)

彰化縣定古蹟彰化市彰邑關帝廟去年2月在辦理修復工程發包期間，後殿慘遭祝融，市公所當機立斷自籌經費，總計4500萬一併發包，提早至本月初完工、僅耗時1年3個月工期，28日將盛大舉行入火安座大典，並有一連5天慶典，11月2日一早重新開放信眾入廟參拜。

年久失修的關帝廟，原已獲中央與縣府補助2750萬元修繕，去年2月間因臨宅翻修，施工工人焊接火花噴濺至木造屋頂，後殿文昌殿付之一炬。

事發後公所與屋主訴訟中，縣府更研擬制定行政法規，要求未來位在文化資產周邊的建築所有人，進行施工時應能預先送交施工計畫備查。

因動工期程、和工期雙雙超乎預期，蔡英文總統原定上午前來視察修復成果，卻因普悠瑪宜蘭翻覆事故取消行程；彰化市長邱建富照原定行程到場巡視、關心慶典籌備進度。

邱建富表示，關帝廟從大火到動工僅相隔半年，主因在公所未把經費退回重提修護計畫，而是將後殿文昌殿追加工程款部分，直接由公所自籌經費、補足至4500萬一併辦理發包。

他說，去年2月8日大火、8月11日開工，到今年10月11日即報竣工，原本593天工期縮短至427天，不僅動工神速、修復工程進度也大幅超前，提前166天，雙雙創下國內古蹟維修罕見紀錄。

廟方指出，重修入火安座大典於10月28日上午7時舉行，當天上午11時15分舉行揭彩慶祝儀式，下午3時在民族路鎮安宮三山國王廟還有地方戲曲兒童歌仔戲表演。

祈安福醮的壓軸活動為11月1日下午3時舉行大士出巡奏迎安奉，從關帝廟出發至旭光西路醮場，下午4時普渡開香，當晚22時45分鍾馗押煞玄科敕開廟門後，11月2日上午6時30分即開放讓信眾入廟參拜。

配合此次祈安福醮，廟方設有各項禮斗、普施桌、米籃擔、八仙燈彩組、解冤釋結等登記，敬邀民眾洽詢服務台共襄盛舉。

此外，原先暫厝於臨時行宮慶安宮的50多尊神像，亦將於10月26日舉辦迎神遊境，請回關帝廟安放；當天上午9時30分從起駕，途經永樂街－成功路－華山路－南門福德祠(開彰祖廟)－中正路二段－中華路－大西門福德祠－和平路－北門福德祠－和平路－光復路－中正路一段－成功路－光復路－彰化市公所－光復路－民生路－東門福德祠－元清觀(天公壇)－民生路－中華路－開化寺－中華路－民族路，廟方也呼籲信眾擺設香案、鮮花、水果恭迎聖駕。

(中時 )