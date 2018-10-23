台中花博后里森林園區　正隆紙造「森隆活虎館」 機械花驚豔

2018年10月23日 19:24 中時 陳淑娥

「台中精機奇幻森林樂園」以立體蜂巢骨幹設計，打造5.2公尺、會開智慧機械花的精機意象樹。（陳淑娥攝）

正隆公司在花博后里森林園區建造「森隆活虎館」，以4萬4168公斤回收瓦楞紙，重製成2500根環保紙管，透過可拆卸組裝工法，型塑出石虎外型；而台中精機設置奇幻森林樂園，5.2公尺意象樹開智慧機械花，66朵機械花隨音樂及絢麗燈光緩緩綻放，運用人體感應器與觀者互動，展現出機械與花卉的力與美，23日均首度亮相。

林佳龍指出，「森隆活虎館」完美體現花博核心理念「花現GNP」（Green、Nature、People），結合綠色生產、自然生態及人文生活，期待更多產業的響應；他邀請民眾於夜間來參觀展館，將能感受不一樣的石虎面貌。

林佳龍表示，台中是台灣的「智慧機械之都」，這次在台中精機的號召下，精密機械與工具機相關業者共同打造奇幻森林樂園，結合機械、光學與電子，也是良好的AI教育體驗的場域；而「精機共綻」有66朵花，象徵台中精機走過66個年頭。

正隆董事長鄭舒云指出，正隆響應贊助花博企業館，打造融合環保永續及自然之美的「森隆活虎館」，展期間也贊助100%使用回收紙再製的蒲公英環保衛生紙，鼓勵民眾從小地方隨手做環保。

台中精機董事長黃明和表示，這次代表台灣的智慧機械參與花博，設立台中精機奇幻森林樂園，其中也強調親子同樂，盼讓更多的下一代能在爸爸媽媽的陪伴下，了解台中智慧機械的發展，也展望未來，吸引更多人投入智慧機械產業。

「森隆活虎館」從全台募集4萬4,168公斤回收瓦楞紙，重新製成2,500根環保紙管，以可拆卸組裝工法打造出全長15公尺、高9.5公尺石虎造型的建物，同時，石虎造型紙管別具巧思，內藏750顆環保LED太陽能燈，以再生能源讓夜間光源電力自給自足，晚上點燈後，將展現不同於白天的姿態之美。

「台中精機奇幻森林樂園」，以機械意象樹、三大造型館、親子遊憩區、鈑金昆蟲、智能互動等五大元素構成，將生硬冰冷的機械與自然活力的森林結合，營造親子同樂場所；其中三大主題館分別為「探索世界」、「驚奇樂園」及「奇幻花園」。

(中時 )