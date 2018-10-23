30年沒有自來水 北港鎮公所爭取經費解決「水患」

2018年10月23日 19:23 中時 張朝欣

北港鎮28戶住家因所在巷弄屬於私有既成道路，申請自來水每戶需負擔2、30萬元的管線費用，因此30年來只能使用地下水，經北港鎮公所爭取經費，23日自來水公司展開管線埋設工程，解決長久以來的「水患」問題。

北港鎮新街里、樹腳里、府番里有28戶住家，因無力負擔自來水管線埋設費用，30年來只能抽用地下水，為了喝到乾淨的水，住戶必需裝設濾水器，但由於地下水相當混濁，濾水器的濾心要時常更換，是一筆不小的開銷。

北港鎮長張勝智表示，為了幫助鎮民解決沒有自來水的問題，鎮公所透過立委蘇治芬向水利署爭取前瞻計畫經費700多萬元，23日展開自來水管線埋設工程，預計將接通約3公里的管線，住戶只需負擔1、2萬元基本費用。

呂姓住戶開心地說，之前使用地下水，洗衣服會變黃，洗澡有時會感覺皮膚癢，非常不方便，若要做為飲用水，還需經過濾水器層層過濾才能安心，現在有自來水後可以安心喝水，生活品質大為改善。

吳姓住戶指出，家裡有小嬰兒需要用水泡牛奶，他為此裝了2套濾水器，但還是很擔心水質不夠乾淨、有重金屬，有了自來水便可放心幫小嬰兒泡牛奶，很感謝立委蘇治芬、鎮長張勝智與里長王昭人的用心，決解30年來的「水患」問題。

(中時 )