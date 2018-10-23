【金獎故事】對比反差的趣味呈現 讓環保議題深刻有感

2018年10月23日 19:02 中時電子報 綜合報導

第40屆時報廣告金像獎平面類/公共服務別金獎，臺灣博報堂--金字塔篇。圖/文:旺旺中時文化傳媒

在絕大多數人的眼中，生活中隨處可見的牛奶罐、保麗龍是毫不起眼的廢棄物，我們在無感之中不斷丟棄、累積，破壞了地球的自然環境，最後還可能自取滅亡。先人留給我們珍貴的文物遺產，而我們卻留給下一代不可分解的垃圾？！這樣的的衝擊反思，讓台灣博報堂設計的兩款海報「荒野保護協會-摩埃篇／金字塔篇」在第40屆時報廣告金像獎平面類的公共服務別中脫穎而出，贏得金像獎之殊榮。

台灣博報堂創作團隊成員合影，由左至右為:程深 / 施勝傑 / 洪嘉翎 / 江彧琳

埃及的金字塔、智利的摩埃石像都是世界文化遺產，台灣博報堂的創作團隊將它們分別與生活中常見的保麗龍、牛奶塑膠罐連結在一起，加上作品中那句頗具醒世意味的標語「它，不該成為人類最後的遺跡」，立刻攫取到所有人目光，同時在觀者心中留下難忘的印象。台灣博報堂創意部副創意總監施勝傑談到創作理念時表示，一個是巨大、需要保護、不可破壞的古蹟遺址，一個是微不足道、隨時可取得、不可分解的耗材，利用它們強烈的對比與反差，點醒觀看者，應該被保留下來的是歷史文物或文化遺址，而非那些廢棄物。

台灣博報堂創意部副創意總監 施勝傑

聚沙成塔、涓滴成河的信念

在日常生活中，我們都難免會用到塑膠類等不可分解材質的物品，施勝傑提到，他習慣自備購物袋，但是某日去菜市場買菜時，卻聽到小販隨口說：「大家都在用塑膠袋，你堅持不用，對環境也沒有什麼幫助。」施勝傑認為，你我一點小小的不經意，便可能會破壞整個生態環境；相反的，匯集大家一點一滴的力量，或許就有機會改變這個世界。

施勝傑期許能以自己的廣告設計專業做出一些可以影響生活者的作品，對於支持環保，許多人總有「多我一個不算多，少我一個也還好」的僥倖心態，他希望藉由作品為此釋疑，鼓勵每個人盡一份心力去做些許改變，切莫小看自己所做的任何一件小事！有了這樣的起心動念，恰與多年來致力推動環保的荒野保護協會理念不謀而合，經過雙方多次討論而拍板定案，希望透過富教育意義的環保議題海報，將想法與觀念傳達給更多人。關懷台灣、保護自然環境，大家從每天改變一點生活習慣開始，未來就能朝著對環境更友善的方向去發展。

以有趣的畫面引導人們反思

台灣博報堂在業界向以挖掘「生活者insight」見長，透過「生活者insight」找到能讓生活者感動的idea，協助客戶精確掌握與生活者的溝通方法，並引起共鳴。先前施勝傑參與淨灘活動的過程中，在海邊看到大量被人們遺棄的瓶瓶罐罐或是釣客留下的保麗龍盒，發現牛奶罐的某個角度神似摩埃石像，而保麗龍盒露出一角正好就像一座金字塔，創作團隊經由挖沙坑埋牛奶罐與保麗龍、嘗試不同角度擺放及光線的投射、打光拍攝，並配合美術設計後製電腦修圖、調整光影，總算完成海報中呈現的有趣又具省思空間的畫面。

施勝傑覺得平面設計是各種創意發想的基礎，要在一個畫面中表現出想要傳達的內容，其實更具有挑戰性，畢竟平面設計不是動畫，不能切割多個畫面，必須於很短的時間內在一個框架裡敘述完所有內容，而且不能講太久，否則會令觀者有不知所云的感覺，其中的故事要讓消費者自行連結，在會心一笑之餘，也能進行反思。台灣博報堂不只為客戶做產品導向的廣告，也希盼能創作一些足以影響大眾、提供反思的作品。

圖/文:旺旺中時文化傳媒

2018時報金像獎及金手指獎徵件至10月26日止，並預計於11月起進行評審，以及頒獎、論壇等活動；各參賽作品資格與規定說明，以及各項最新消息，亦可參見官網（www.timesawards.com）或Facebook粉絲頁（www.facebook.com/times.ad.a/），或電(02)2788-0161洽詢。

(中時電子報)