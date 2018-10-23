中油95無鉛汽油出包 120加油站已換儲恢復供售

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彭暄貽

中油95無鉛汽油出包波及檢測持續進行，截至今日下午6點止，油品異常不合格加油站數總計159家；其中，中油直營51家、加盟站108家，另有343家加盟站均屬合格。

中油表示，為儘速完成油品更換、回復加油服務，目前油料換儲暫停供售95無鉛汽油加油站123家中，已完成換儲恢復供售加油站數為120家，待換儲加油站數3家。另，因油料化驗確認，暫停供售95無鉛汽油加油站數70家；其中，化驗合格站數38家，化驗不合格(轉換儲)站數有31家，尚未完成化驗站數僅剩1家。

中油日前主動揭露訊息表示，此次95無鉛汽油品質檢驗不合格可能受影響範圍包括：基隆、台北、新北、桃園、新竹、苗栗等577個加油站，確定油品有問題的加油站 ，已經緊急停售、回收、抽換油。

中油目前除持續進行加油站品質全面檢測、替換合格新油外，目前初步規劃的賠償方案擬採「退一送一」方案進行。

中油強調，凡10月1日至21日期間，顧客至位於新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣之中油自營及加盟加油站有95無鉛汽油之加油站加油，請先保留發票、信用卡簽單、捷利卡簽單、會員卡交易紀錄或卡號、電子憑證等（擇一）可資證明的資料，以利後續處理事宜，其餘相關加油站停售或恢復銷售以及理賠等資訊，可上中油95無鉛汽油品質規範異常資訊專區了解，網址為https://vipmember.tmtd.cpc.com.tw/X1021/。

(工商 )

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