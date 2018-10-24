濃縮大湖口歷史文化 小窩口的披薩很在地

2018年10月24日 07:29 中時 邱立雅

小窩口柴燒披薩每個都現做現烤，剛出爐的披薩熱騰騰、香氣四溢。（邱立雅攝）

有故事的披薩吃起來特別有味，位在湖口老街天主堂裡的小窩口柴燒披薩，從店名、口味、到店址，都飽含在地老故事，吃下披薩，好像吃進整個大湖口的歷史文化縮影。

29歲的梁善員1年多前進駐湖口老街創業，開了這間小窩口柴燒披薩。梁善員解釋，湖口的舊地名是大窩口，最熱鬧之處就是老街的火車站，1965年一位名叫滿思謙的義大利神父買下火車站土地蓋教堂，而小窩口柴燒披薩，就在這座天主堂裡。

「我想要在地化的披薩。」梁善員說，因為天主堂擁有這麼多的故事，他希望可以反映在披薩的口味上面，於是研發了「神父披薩」與「剝皮辣椒皮蛋披薩」，剝皮辣椒皮蛋很好聯想，但神父披薩又是什麼？

梁善員解釋，滿思謙神父為了融入湖口當地客家族群，據說還曾穿上客家傳統服飾傳教，所以他也想要把本土的食物放進西式的披薩中。梁善員利用客家酸菜搭配洋蔥、肉片與起司，再以番茄糊為基底，烤出來的披薩香甜有味，酸菜又可中和起司的濃郁感，有客人形容味道「像在吃刈包」。

剝皮辣椒皮蛋披薩則是梁善員自己嘗試過涼拌菜，覺得口味不錯，決定放上披薩試試味道，沒想到居然十分搭配，梁善員說，皮蛋的蛋黃濃郁、蛋白烤過會變Q，水分乾掉之後口感像果凍，剝皮辣椒則鹹香勁辣，整體吃起來又香又辣又開胃。

小窩口柴燒Pizza

地址：新竹縣湖口鄉湖口老街108號

電話：0906-907762

營業時間：11:00-18:00，周一、周二公休

價格：200元至360元

(中時 )