貿易戰爆慘狀 福特汽車：美鋼鐵價格全球最貴

2018年10月23日 19:08 中時電子報 盧伯華

美國總統川普掀起全球貿易大戰後遺症已經開始爆發，汽車業巨頭福特汽車全球營運總裁喬．辛瑞奇（Joe Hinrichs）向彭博社表示，川普政府加徵進口關稅的舉措使美國鋼鐵價格成為全球最貴，讓該公司競爭力大幅下滑。公司已向政府遊說，希望盡快解決貿易糾紛，以免對汽車製造商造成更大傷害。

辛瑞奇周一在底特律一家生產卡車工廠舉行的活動中表示，美國鋼鐵成本比世界上任何一個地方都要高。福特正在向政府反映加徵關稅造成的困境，「為了在全球與其他車商競爭，我們需要在成本上更有競爭力。」

福特汽車首席執行官吉姆．哈克特(Jim Hackett)上個月呼籲川普政府迅速解決貿易糾紛，否則會對美國汽車製造商造成更大傷害。

川普政府對進口產品徵收關稅，使美國2018年國內熱軋鋼價格上揚了28%，達到每公噸約920美元，這是十年來的最高水平。目前，美國鋼鐵每短噸的成本比中國的鋼鐵高出約260美元，而中國供應的鋼鐵佔全球需求的一半以上。

美國鋼鐵和鋁的價格並不是影響福特汽車營運的唯一問題，今年8月福特取消了在北美銷售Focus Active新車型的計劃，因為美國對從中國進口的車輛徵收25%的額外關稅，而這款車正是在中國大陸製造。此外，因為中國對美國進行報復性關稅措施，福特也被迫減少對中國的汽車出口。

福特出口到中國的車輛數量不大，但在大陸市場上，這15個月內有14個月銷售下滑，9月份的銷售額更下降了4%。辛瑞奇說，希望所有的國家都能合作，這才是符合全球經濟利益的做法。

稍早前國際貨幣基金組織(IMF)發佈最新一期《世界經濟展望》報告指出，由於美國針對中國進口商品採取的關稅措施，美國2019年的經濟增速預測由2.7%降低至2.5%。美國對中國加徵關稅，可能會造成美國產業供應鏈受阻，若再加上中國的報復行動，美企受害可能更嚴重。

(中時電子報)