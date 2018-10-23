南韓國務會議 通過平壤宣言

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旺報
張國威

韓聯社報導，南韓總統文在寅23日在青瓦台主持召開國務會議，會議審議通過有關《平壤共同宣言》和韓朝軍事領域協議的議案。

文在寅在審議議案前表示，發展韓朝關係和緩解軍事緊張將促進半島更快實現無核化，這不僅是保護國民生命安全之路，更有利於消除半島危機，從而推動經濟發展。

分析指出，文在寅認為各方有必要迅速營造無核化所需的條件，因此做出了上述發言。美國白宮國安顧問波頓於當地時間22日在接受一家俄羅斯媒體採訪時曾表示，期待美國總統川普明年1月1日後與北韓國務委員會委員長金正恩會面。此言暗示一度被希冀於年內舉行的第二次金川會可能推延至明年，這對爭取在年度發表終戰宣言的文在寅來說並非好消息。

有觀點認為，文在寅重視批准《平壤共同宣言》和軍事領域協議，意在凸顯韓朝在建立半島永久和平機制方面的堅定意志，同時希望發揮拉動朝美對話的作用。

青瓦台高官表示，作為《板門店宣言》的後續協議，《平壤宣言》和軍事協議應儘快得到批准，政府率先從能做的事情著手推進。

然而，有觀點指出，在《板門店宣言》還未獲得南韓國會批准的情況下，先批准《平壤宣言》有本末倒置之虞，青瓦台或面臨不少政治壓力。雖然法制處方面做出了《平壤宣言》和軍事協議不需獲國會批准的解釋，但具有保守傾向的在野黨卻反駁其為任意的有權解釋，要議決《平壤宣言》仍需經過國會的討論。

(旺報 )

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