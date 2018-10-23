裙襬搖搖》盛裝出席歡迎晚宴 曾雅妮：縮小腹很累！

2018年10月23日 19:29 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

2018裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽周四登場，今天晚間舉行選手歡迎晚宴，平常在高爾夫球場為了佳績帥氣比賽的選手們，放下球桿、換下球衣，薄施脂粉、穿上美麗的衣服，展現不同於球場的美麗模樣，前世界球后曾雅妮、去年在這項比賽拿下第10名的地主好手徐薇凌，都亮麗登場。

曾雅妮一身黑色勁裝，上衣是黑色短袖襯衫、下半身搭配黑色短褲，以及一雙高跟短靴，帥氣中不失莊重，她說：「自己因為腳型比較寬，很難買高跟鞋，必須另外訂購，覺得這樣的穿著打扮很適合我，有種女戰士的感覺！」為了讓自己看起來美美的，曾雅妮挺直腰桿拍照、受訪，隨後還幽自己一默，開玩笑說：「縮小腹縮得有點累！」

LPGA巡迴賽現任世界球后、韓國好手朴城炫中性打扮很帥氣。(陳筱琳攝)

現任世界球后朴城炫則是黑色T恤，搭配黑底白線條西裝外套及長褲，腳上踩著黑皮鞋，搭配瀟灑的短髮，韓系中性打扮超帥氣。

徐薇凌則是黑色短洋裝，胸口開深V，點綴金色繡線及綁繩，高雅中帶點小性感，她表示：「這件洋裝是在美國比賽時抽空逛街買的，試穿的時候就很喜歡，打算在這次裙襬搖搖選手歡迎晚宴穿。」

裙襬搖搖今年把比賽場地移到桃園大溪高爾夫俱樂部，徐薇凌透露，可以回到台灣比賽感覺很好，練球之後熟悉球場後，不少外國選手跟她說很喜歡這座球場，「雖然距離台北有段距離，可是很安靜又富有挑戰，打起來很過癮。」

徐薇凌並說，全能型球員打大溪高爾夫俱樂部面對的考驗，會比其他球員低一點，「開球也很有挑戰性，開球較穩的球員會比較吃香。」

(中時電子報)