台中、桃園上千家花博特約商家優惠兩市市民

2018年10月23日 19:59 工商 曾麗芳

台中市長林佳龍與桃園市長鄭文燦（右），今日參加「2018中桃新興城市座談會」。（圖／中市府）

「2018中桃新興城市座談會」今(23)日在台中花博后里森林園區登場，台中市長林佳龍與桃園市長鄭文燦互換「台中花博卡」及「桃園市民卡」，宣布花博期間兩市市民憑卡至貼有「桃園市市民卡X台中市花博卡」貼紙商家，即共享跨市優惠；此外，12月10至14日為台中花博桃園「縣市週」，桃園市民可享花博門票半價優惠。

林佳龍今日與鄭文燦互相交換「台中花博卡」與「桃園市民卡」，宣布桃園市民卡及台中花博卡在花博期間共享跨市優惠，目前兩市已有超過上千家特約商店加入，包括萊爾富、和運租車、肯德基、必勝客、麗寶樂園、華納威秀、永豐棧、嘉味軒、九個太陽、小三美日、大魯閣棒壘球、遊戲愛樂園、GLORIA OUTLETS華泰名品城、廣豐新天地、JC PARK等。

林佳龍也贈送鄭文燦花博紀念領帶、花博紀念套票及《城市裁縫師》一書，闡述近4年來，一刀一剪改變台中的15個關鍵決策；鄭文燦則回贈桃園客家藍染領帶、桃園吉祥物「阿桃、猿哥」Q版娃娃及專屬林市長的桃園市民卡，象徵兩市「緊緊相繫、中桃共好」。

林佳龍表示，他和鄭文燦有超過30年的情誼，也是學長、學弟的關係，他們在城市治理上有許多共同理念，彼此在經驗上的交流合作，對兩個城市、甚至台灣的整體發展都很好，桃園剛辦完農博，也非常成功，接著是台中花博，他們都希望將台灣最美好的，透過花博、農博呈現給全世界。

他指出，台中、桃園都是台灣最充滿希望的新興城市，因為彼此有類似性，也面臨很多挑戰，因此決定每年舉辦中桃新興城市論壇，從第一屆以青年為主的議題，到第二屆產業創新的合作，再到這一屆以花博、農博結合盛會城市的發展，都帶來了很豐富的成果。希望透過彼此交流觀摩，帶動兩個城市在產業、社福政策、農業、觀光旅遊等各方面的發展，追求中桃共好。

鄭文燦表示，「花要盛開，也需要耕耘灌溉」，相信台中市府這兩年多花博籌辦的成果，一定可以讓台灣在舉辦大型活動上達到高峰，值得其他縣市共同交流學習。今天來到后里森林園區的「發現館」參觀，從海拔0到3886公尺，不只看到台中的魅力，展現台中在科技、人文、生態價值的思考，也看到了台灣的價值，相信這會是空前未有、最成功的花博。

鄭文燦還提到，花博不只是展現花卉產業，而是將台灣對花卉、農業、生態、人文各方面薈萃在一起，這是台中長期以來的特色，能將中台灣各種優勢展現得非常好，台中市做了台灣最好的大型活動示範。

台中市政府斥資86億元的「2018台中世界花卉博覽會」即將於11月3日盛大登場，而今年「2018桃園農業博覽會」，創下339萬參觀人次的傲人成績，兩市決定以「大型活動」互惠共利作為主軸，透過大型活動的合作，讓兩市的觀光發展更具國際競爭力。

(工商 )