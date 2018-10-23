社工組樂團、演戲劇 讓失學少年不再迷途

陽光真愛青少年關懷協會組成《下課後樂團》由一群在學少年組成，從學習音樂過程找回人生自信，不再失學迷途。（李其樺翻攝）

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陽光真愛青少年關懷協會組成《下課後樂團》由一群在學少年組成，從學習音樂過程找回人生自信，不再失學迷途。（李其樺翻攝）

台南陽光真愛青少年關懷協會成立已滿10年，長期關懷輔導在地學子，為了將家庭或學業發生問題的青少年導回正途，組成《下課後樂團》，不定期帶領學子在社區或全台巡迴演出，也指導青少年學習戲劇，也讓這些失學少年重新找回人生自信。

社工李志聖表示，目前接受陽光真愛青少年關懷協會輔導的青少年，多半都是多數因隔代教養或父母離異等家庭因素，造成個性和學業問題，有鑑於此協會除了寒暑假開設課輔班，平日也敞開大門，讓需要幫助的在學少年有依靠。

李志聖說，5年前協會輔導的青少年組成《下課後樂團》，由他跟朋友借來一把吉他和貝斯，鼓則由教會提供，開始指導這些少年學習音樂；起初有些少年因個性偏差，不時和其他人發生衝突，後來少年們漸漸從音樂中找到興趣，甚至彈吉他彈到手指長繭，即使發痛流淚也不放棄。

李志聖表示，今年暑假曾帶領《下課後樂團》來到花蓮演出，樂團成員也從最初的3個人，現在成長茁壯為11人，期間樂團也接受知名導演吳念真團隊補助師資費用，才得以順利經營下去。

李志聖說，其中就讀國三的黃小妹妹為隔代教養家庭，先天缺乏自信，起初剛加入樂團時感覺格格不入，後來慢慢啟發她的興趣，除了吉他，連電子琴、鼓等其他樂器也拼命學，並勇敢登台表演，看到她和其他少年能夠從學習音樂過程建立自信，重返人生正途，感到很欣慰。

(中時 )

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