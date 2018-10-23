韓國瑜為何激勵藍營選情？ 陳學聖舌戰綠營媒體人

2018年10月23日 20:08 中時電子報 丁世傑

國民黨桃園市長參選人陳學聖北區競選總部成立大會20日舉行，現場聚集大批支持者，高喊「陳學聖凍蒜」等口號，場面盛大。（陳學聖競選總部提供／中央社）

陳學聖日前指出，韓國瑜只要來桃園這麼一次，桃園就為之瘋狂，藍營士氣已經被激勵起來。而綠營則分析，韓國瑜之所以會攪起選情，原因是他非常不像國民黨。

國民黨桃園市長參選人陳學聖22日在政論節目中指出，2014年到2016年希望民進黨全面執政的年輕人，他們對民進黨不滿，但可能也不喜歡國民黨，他們不出來投票的話，一來一往差距很大。

陳學聖也表示，所以選情已經被韓國瑜攪動，韓國瑜只要來桃園這麼一次，桃園就為之瘋狂，那種激勵起來的士氣，是國民黨過去動員喊凍蒜，看起來滿坑滿谷的人，但他的心在不在不知道。現在不用喚，士氣就激勵起來。如果有翻盤的機會，韓國瑜是非常大的功臣。

不過對此，美麗島電子報董事長吳子嘉在《年代新聞面對面》節目中分析，韓國瑜之所以會攪起來，原因是他很不像國民黨，非常不像國民黨。並且，要像韓國瑜一樣的商品，年輕人才會跟著一起走。只有韓國瑜一個人，無法改變國民黨，韓國瑜也不等於國民黨。

因此，吳子嘉認為，年輕人會投給韓國瑜、會投給柯文哲，但不會投給國民黨其他人。至於民進黨，吳子嘉也說，年輕人會投給鄭文燦、林智堅、林佑昌，但林佳龍年輕人的票有、但還不夠多。

(中時電子報)