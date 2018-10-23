李依曉使壞跳入臭水中 親娘嫌她沒埋頭不夠慘

李依曉跳入死水中直呼臭死了。（緯來）

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中時
林淑娟
李依曉劇中使壞。（緯來）
李依曉對張丹峰飾演的楊堅嫌貧愛富。（緯來）

李依曉在緯來戲劇台《獨孤天下》飾演獨孤家的二小姐獨孤曼陀，因為庶出關係，自卑感作祟，城府很深常用計陷害妹妹胡冰卿，有一場她跳水的戲，剛好她媽媽來探班，拍完後，她媽媽還說，這樣落水太平凡了，應該把頭埋下去看起來比較悲慘，讓她大呼「天啊！連娘親也都這麼狠！」

她劇中常耍心機作惡，原本要嫁給張丹峰飾演的楊堅，口口聲聲喚堅哥哥，但又嫌棄他不夠富有，所以用計讓自己上了遠房表哥的床，不料上錯了床，上了表哥爸爸－隴西郡公的床，嫁給隴西郡公後才發現，原來她不是唯一，郡公府裡還有一堆後姨等著跟她爭寵。

李依曉說，她會接演《獨孤天下》是為了想讓觀眾看到她不同的一面，她以往演出的都是較正面角色，例如虞姬，拍了那些角色後，就有一堆古裝美女形象的演出邀約上門，但她希望可以突破，所以接拍曼陀一角；但這個角色的成功，又讓她引來一堆反派角色的邀約，她笑說，今年就把自己定義為「反派三部曲」，連演了三部壞女人戲碼。

雖然獨孤曼陀一角讓人恨得牙癢癢，但李依曉也為這角色解釋，其實曼陀是在刷存在感，因為出生不如人，希望大家注意到她，她很心疼曼陀，雖然很做作，但其實是刀子嘴豆腐心。劇中，有一幕她故意跳入水中，誣陷是妹妹推她入水；拍攝時，媽媽還來探班，那個池是死水臭得要命，媽媽看她拍完後還說「妳剛剛應該把頭埋進去水裡，掙扎幾下再出來，這樣讓人看了更憐惜」，她說，我都懷疑我不是媽親生的了！

(中時 )

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