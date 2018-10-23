澄山社區白堊土陶燒 長者手作陶笛、陶哨

2018年10月23日 19:53 中時 李其樺

左鎮澄山社區今年利用白堊土作出陶笛、茶杯、燕小飛蝶造型瓷碗等文創商品，讓長者找回生活樂趣。（李其樺攝）

左鎮澄山社區今年邀請藝術家馮國雄、王蘭芬夫婦，來社區教導長者做陶燒，陸續創作出陶笛、茶杯、燕小飛蝶造型瓷碗等文創商品，將在今年社區營造計畫成果展中展出作品，也讓這個人口僅數百人的農村社區找到光榮感。

左鎮澄山社區總幹事王明正表示，澄山社區人口約700人，近年受到產業外移和年輕人口流失影響，社區高齡化比例居高，因此如何使社區成為長者安居的生活環境，便成為推動社區營造重點。

王明正表示，去年開始澄山社區進行地景營造，用陶板打造山豹古道路標，以便外地遊客來到社區觀光；同時也在社區推動陶藝教學課程，讓長者學習陶藝創作，除了培養生活興趣，也幫助長者找到事業第二春。

今年澄山社區與新化二馬陶藝工作室合作，由藝術家馮國雄和王蘭芬夫婦走進社區，馮國雄指導年長居民用當地特產的白堊土製作簡易土窯，進一步創作出陶土茶杯、陶笛、陶哨；王蘭芬以當地原生種台灣燕小飛蝶為雛形，打造精美的小型瓷碗等文創商品，另外，也運用在地食材檸檬和香茅製作精油及手工皂。

文化局表示，本周日（10月27日）下午在新化武德殿舉行「浪漫山城-邂逅幸福社造」第五組社造家族聯合成果展，包含新化、左鎮、玉井、楠西、南化、大內等6區17個社區展現今年度社造成果，邀請民眾參加。

(中時 )