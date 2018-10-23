男子接排氣管輕生 幸被員警及時發現

2018年10月23日 20:21 中時 呂妍庭

陳姓員警抵達現場，驚見車子排氣管另接一條管線到窗內。（呂妍庭翻攝）

救護車隨後趕到，把昏睡男子送醫急救。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣警察局水上分局南新所警員陳亦男日前接獲通報，指有一車輛停在台18線橋墩下，看起來有些可疑，陳員抵達現場，驚見車子排氣管另接一條管線到窗內，車窗還用膠條從車內封堵，透過車窗清楚見後座有名男子正在昏睡，陳亦男藉由引擎餘溫研判自殺行為應未超過10分鐘，急忙呼叫敲打車窗門，並通報救護車，所幸男子未完全昏迷，不自覺開窗後又再度昏睡，員警火速把門窗全部打開通風，並檢查男子脈搏，待救護車抵達將男子送醫救治。

警方表示，陳亦男當時曾在車外持續呼叫車內男子均無回應，原本打算在救護車到達前先行破窗救人，所幸車內男子仍有意識自行開窗，但疑似服用安眠藥物導致神智不清，所幸送醫急救無生命危險，事後家屬對員警及時到場，第一時間救援，避免發生無法彌補的憾事，也一再感謝警方。

★珍惜生命，再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

★中時電子報關心您

(中時 )