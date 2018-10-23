普悠瑪翻覆意外》不只倖存者和家屬 醫護、救災人員也難逃創傷症候群

2018年10月23日 20:14 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

原本平靜的周日午後，一場突如其來的驚天意外，讓台灣全民陷入驚詫與悲傷當中。台鐵6432次普悠瑪列車10月21日下午4時50分於蘇澳新馬車站出軌翻覆，全列車遭到嚴重撞擊，座椅移位歪倒，多個車廂變形毀損，其中作為列車頭的第八節車廂損傷最為嚴重，列車乘客共366名，到22日傍晚為止，已有18人罹難，上百人受傷。

這起重大事件震驚全國，第一時間就有各家媒體SNG連線或自媒網路直播，各種訊息瞬間湧入，出事列車快速飆進新馬車站月台而翻覆的畫面，怵目驚心。一名在宜蘭羅東博愛醫院任職的醫護人員，在臉書上提起當時急診室裡的混亂，「第一台救護車就讓我心碎到不行，六歲小男孩、面目全非，只比我姪子大沒幾歲而已⋯⋯眼淚差點飆出來，心裡只想著想讓他活下去！」、「還有一位阿伯，明明都頭破血流了，還不斷對我們醫護人員道謝⋯⋯」。

這名醫護人員心痛的說，「我終於感受到護理的價值，終於知道原來病人很需要我們，也謝謝清潔人員當我們的後盾，因為當時急診亂成一團，充滿醫生、護理師、救護人員、警察⋯⋯地上都是垃圾、血跡⋯⋯心裡實在很不好受。」她也低落坦言，「這次不只全國人民心靈受創，我們第一線人員也受創很嚴重。」

關於創傷後壓力症候群(post-traumatic stress disorder, PTSD)，曾接受《康健》採訪的璞成心遇空間心理諮商所所長蘇絢慧、精神科醫師吳佳璇，提供罹難者親屬、傷者、還有醫護人員建議：

意外後的創傷症候群：無法相信發生了什麼事 自責、驚恐、焦慮

突如其來的重大意外，往往讓罹難者與家屬瞬間天人永隔。蘇絢慧心理師表示，「這一類屬於非預期的創傷死亡事件，是人們無法預料，無從得知的。所以屬於意外性的死亡事件，往往帶給當事人及周遭的親友難以說清楚的複雜感受，一開始，特別有一種強烈的不真實感，不知道為什麼事情會發生？為什麼會發生在自己身上？」

曾參與921地震心理復健的精神科專科醫師吳佳璇表示，從過去的經驗而言，送往各大醫院急診室的傷患，絕大部分會自行復原，但若是一至二週仍有焦慮、反應遲鈍、無法冷靜等狀況，有可能就是急性壓力反應( Acute Stress Disorder, ASD)，症狀若持續一個月，就要注意是「創傷後壓力症候群」。

創傷後壓力症是指人在遭遇或對抗重大壓力後，其心理狀態產生失調的問題。這些經驗包括生命遭到威脅、嚴重物理性傷害、身體或心靈上的脅迫等，有些受害者更自責，當初怎麼走的是親人，不是自己，或是痛心救不了身邊的人，陷入憂傷的泥淖中無法自拔。

不只是受難者 重大意外易造成集體焦慮無力感 醫護及救難人員需注意

吳佳璇醫師提醒，當死傷人數眾多的悲劇發生時，第一時間參與搶救的救災人員，往往最早抵達現場，看到毫無遮掩的慘劇狀態，當下又希望能夠救助更多的人，心中的焦慮緊張與痛苦，會促使他忘記自身安危與害怕，全力救助；但從第一線退下之後，眼前不斷浮現的現場情慘狀，也會增加救難人員陷入創傷症候群的危機。

同樣的情況也會發生在醫護人員身上，尤其見到年紀彷如親人的傷者，想全力挽救卻力不從心、拚了全力也難回天的當下，那種揪心更是難以忘懷。

別表現得比當事人更情緒化 諮商師：應該安穩的陪伴 容許悲傷存在

蘇絢慧在《讓人生變調出軌的列車：談創傷性悲傷》一文中提到，「創傷性事件所導致的失落與死亡，常含有殘忍的記憶，回想，常讓受創者感受到崩潰般的情緒。」同時，「驟然失去摯親的喪親者，在未能有機會準備告別親人的情況下，突如的面臨親人死去，這種未竟情感的不捨及悲痛，是無法快速恢復往常生活功能的。」

因此，若我們接觸到相關當事人，應該這樣做：

１．需要能給予安穩的陪伴，及有效的傾聽，盡量的同理、回應當事人內在的情緒感受。

２．不要試圖抑制，協助他們宣洩出來。

３．不要刻意的要當事人樂觀或堅強，期待他們要很快的擺脫陰霾，這種逼迫，會使他們個體真實的反應，無法得到管道疏通及抒發。

吳佳璇醫師也呼籲，如果發現當事人在事件過後半個月以上，仍舊還是無法冷靜下來，不能睡覺，只要聽到或看到任何與災難有關的線索都會產生負面情緒時，就要留意當事人是否有創傷急性壓力反應，應適時轉介醫院。

此外，救災人員及醫護人員也是創傷後壓力症候群的高危險族群，必須特別注意。她曾在921大地震時，接觸到一起參與救災的阿兵哥突然「失明」的案例，當時怎麼檢查都沒有問題，後來發現這是典型的轉化症(conversion disorder)。吳佳璇說，救災的人和醫護人員也要量力而為，維持作息正常，才能持續助人，也讓自己不要變成受害人。

吳佳璇建議，避免創傷壓力症候群的第一件事，就是「關上電視，別看網路，讓相關新聞與訊息停止一直出現在眼前。」一般民眾最好也不要整天盯著媒體，長期沉浸在焦慮與哀傷中，多些時間讓自己放鬆，必要時尋求心理諮商協助，別讓負面情緒及壓力，成為意外災害的無形幫兇殺手。

(中時電子報)