恆春「賣菜祖孫」相依為命16年 今登高山巖寫下平安為對方祈福

恆春16歲女孩張雅玲（右）從小與奶奶（左）相依為命，倆人23日參加華山基金會活動到高山巖福德宮參拜時，不忘一同寫下「平安」為對方祈福。（謝佳潾攝）

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恆春16歲女孩張雅玲（右）從小與奶奶（左）相依為命，倆人23日參加華山基金會活動到高山巖福德宮參拜時，不忘一同寫下「平安」為對方祈福。（謝佳潾攝）
恆春16歲女孩張雅玲（右）從小與奶奶（左）相依為命，倆人23日參加華山基金會活動到高山巖福德宮參拜時，不忘一同寫下「平安」為對方祈福。（謝佳潾攝）

恆春16歲女孩張雅玲從小與奶奶相依為命，祖孫倆除靠賣菜維生外，她更是12歲就開始打工幫忙家計，即使腦部曾受傷要定期回診，4年來也從沒鬆懈過，倆人23日參加華山基金會活動到高山巖福德宮參拜時，不忘一同寫下「平安」為對方祈福。

「希望一切都平安！」現年87歲的奶奶張信妹在祈福卡寫下心願時，不免回憶起16年來的點點滴滴，她說，雅玲不是她唯一的孫子，但只有她從小無父母照顧，且腦部還曾受傷，不捨之餘決定帶在身邊養，但是人老了做不了工作，只能靠一小塊芋頭田維生。

幸好，人間處處是溫情，左鄰右舍得知倆人困境後，紛紛伸出援手，有的低價轉售蔬菜讓張奶奶賣、有的是直接捐給她拿去賣，祖孫倆為此心存感恩，更加勤奮地賣菜討生活。幾乎每天都能在菜市場見到張姓祖孫沿街叫賣，而在他們臉上只見笑臉不見愁容。

張雅玲說，生活真的不辛苦，因為有好多人幫忙他們，12歲開始就有人介紹她打工，餐飲、房務都做過，可以與奶奶一起平安地過生活，真的很開心。現就讀高一的她，曾考慮從軍改善家計，但她說奶奶反對，她知道奶奶是不捨。

生活艱辛的倆人，鮮少有機會出遊，這次藉由華山的活動與近300名長輩一起到福德宮參拜祈福，為平淡生活增添難忘回憶。福德宮指出，為服務在地長輩，將每2月捐1次物資給在地獨老。

(中時 )

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